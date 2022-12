Sneeuwloze pistes in lagere delen Alpen, helft Franse skigebieden gesloten

Skigebieden in Europa blijven vooralsnog uitzonderlijk groen. Hoewel de winter hoopvol begon, is de helft van de Franse pistes momenteel weer gesloten. Dat zei de branchevereniging van Franse skigebieden (DSF) eerder deze week tegen persbureau AFP. Vooral gebieden buiten de Alpen zijn de dupe, zoals in de Pyreneeën, de Vogezen en de Jura. Sommige populaire gebieden in de Alpen, zoals Val Thorens en Val d’Isère, gingen later open dan gepland. In totaal zijn in de Alpen 398 skigebieden open en 78 gesloten.

Hoewel in december zelden al een echt dik pak sneeuw valt, is de situatie nu wel dramatisch, zegt Lander Van Tricht, glacioloog-geograaf (Vrije Universiteit Brussel) en blogger op Sneeuwhoogte.nl. „Het seizoen begon koud, maar door de zachte lucht en de regen die volgde, was het beetje sneeuw dat er lag gauw weer verdwenen.” Met name in de gebieden aan de noordzijde van de hoofdkam van de Alpen treffen skiërs weinig sneeuw, aldus Van Tricht. Volgens hem kun je dus beter kiezen voor een Italiaans skigebied, waar het minder heeft geregend en het kouder is geweest. In Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland kan boven de tweeduizend meter prima worden geskied, maar in de dalen is nauwelijks een vlok te bekennen.

Minder sneeuw, meer regen

De grote veroorzaker van dit alles: klimaatverandering. In het Europese hooggebergte steeg de temperatuur de afgelopen 150 jaar al met meer dan twee graden. In de bergen heeft klimaatopwarming een zelfversterkend effect. Steeds vaker schuift de nulgradengrens verder op naar boven, zegt Van Tricht. „Het gevolg is dat er tot op grotere hoogte minder sneeuw valt en meer regen. De lagergelegen gebieden moeten de liften sluiten omdat het niet meer rendabel is om ze open te houden. Het seizoen wordt voor hen steeds korter.”

Met kunstsneeuw kan een deel van de pistes worden opengehouden, maar om dat te kunnen produceren, moet de temperatuur wel onder nul uitkomen. Daarnaast is kunstmatige sneeuw duur en vereist ze miljarden liters water. Zelfs met sneeuwkanonnen langs de piste gaat het skitoerisme de komende decennia flink veranderen, verwacht Tricht. „Skigebieden op tweeduizend en drieduizend meter blijven rendabel, maar ze worden wel duurder en drukker.”

Voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Thomas Bach noemde de gevolgen van klimaatverandering onlangs „alarmerend” voor de wintersport. Rond 2050 bestaat, stelde hij, tussen „50 en 60 procent van de voormalige wintersportgebieden in Europa die als sneeuwzeker en geschikt voor de Olympische Spelen werden beschouwd, niet meer.”

Lees ook dit artikel: Dit dorp in de Alpen vreest het einde van de wintersport. ‘Zonder sneeuw gaan we ten onder’