Belastingdocumenten oud-president Donald Trump na jarenlange strijd openbaar gemaakt

Een commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft vrijdag meerdere jaren van de federale belastingaangiften van voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump vrijgegeven. Het gaat om zes jaar aan belastingaangiften - over de jaren 2015 tot en met 2020 - die zijn overhandigd aan het Congres, melden internationale persbureaus. Het is nog niet bekend wat er in de bijna zesduizend pagina’s staat, maar de aangiften geven waarschijnlijk het duidelijkste beeld tot nu toe van de financiën van de oud-president.

De vrijgave van de belastingaangiften volgt op een jarenlang juridisch conflict. In 2016 weigerde Trump de aangiften vrij te geven, iets wat tot dusver nog niet was voorgekomen. Normaal gesproken maken (voormalige) Amerikaanse presidenten de documenten vrijwillig openbaar. Trump en zijn juridische team probeerden voortdurend zijn belastinggegevens geheim te houden, wat veel vragen opriep over de inhoud ervan. Het Hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat Trump deze toch moest overdragen aan een door de Democraten geleide commissie.

Trump: Dit is een heksenjacht

De commissie wilde de belastingdocumenten inzien om te onderzoeken of Trump met zijn bedrijven belastingwetten heeft geschonden. Een rapport dat eerder deze maand werd vrijgegeven, analyseerde de documenten en toonde aan dat Trump en zijn vrouw Melania geen federale inkomstenbelasting betaalden in 2020, het laatste volledige jaar dat Trump in functie was.

Trump, die zich voor de Republikeinen weer kandidaat heeft gesteld voor de verkiezingen in 2024, bracht vrijdag een campagnevideo uit als reactie op de openbaar gemaakte gegevens. Hij noemde de stap volgens CNN „volkomen ongrondwettelijk” en „een gestoorde politieke heksenjacht die al gaande is vanaf de dag dat ik van een roltrap in de Trump Tower kwam”.