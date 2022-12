Oorlog

Robert Serry, oud-diplomaat





In mijn opiniestuk Hoe eindigt deze oorlog? (22/10) wierp ik de vraag op wat eigenlijk de definitie van ‘succes’ is die beëindiging van de oorlog in Oekraïne rechtvaardigt. Tijdens een bezoek in november aan Kiev heb ik wel gemerkt hoe gevoelig die vraag ligt. President Zelensky blijft verkondigen dat de oorlog pas is gewonnen wanneer elke centimeter Oekraïens grondgebied, inclusief de sinds 2014 bezette Krim en bepaalde gebieden in Oost-Oekraïne, is bevrijd.

Maar wat als de oorlog niet in zo’n regelrechte overwinning eindigt? Oekraïners zijn zich bewust van de risico’s en steeds grotere verliezen als de oorlog te lang gaat duren. Overigens lijken de misdadige Russische aanvallen op burgers en infrastructuur voorlopig het beste antidotum op westerse oorlogsmoeheid. Na de herovering van Cherson op 11 november wordt een nieuw Oekraïens winteroffensief verwacht (zodra de herfstmodder is bevroren), om de sleutelstad Melitopol in het zuiden te heroveren en de Russische landcorridor tussen het Krim-schiereiland en het oosten van Oekraïne te breken. Ik vermoed dat dit de beslissende slag in deze oorlog wordt.

Zonder herovering van deze landcorridor dreigt een patstelling te ontstaan langs een 1.450 kilometer lange frontlijn. In zo’n situatie kan Rusland zijn wonden likken en Oekraïne op elk moment opnieuw aanvallen. Maar als het zuiden wordt bevrijd oefent Oekraïne min of meer weer controle uit over de delen van het land die sinds de Russische invasie van 24 februari werden bezet. Pas dan wordt de vraag relevant of de oorlog mogelijk beëindigd kan worden op voorwaarden die het voortbestaan van Oekraïne als vrij en onafhankelijk land in Europa kunnen waarborgen, zonder dat eerst elke centimeter Oekraïens grondgebied is heroverd.

De vraag die ik stelde is dus eigenlijk nog niet aan de orde. Oekraïne verdient nu eerst alle steun om de Russische vijand aan het front te verslaan en diens pogingen van de winter een hel te maken te weerstaan.

Grensoverschrijdend gedrag

Carolina Trujillo, schrijfster en NRC-columnist





De storm die het programma BOOS, over grensoverschrijdend gedrag van hoge omes bij The Voice of Holland, in Nederland had losgelaten, raasde nog rond toen Marc Overmars er bij Ajax uitvloog. De directeur voetbalzaken had een variatiepakket aan grensoverschrijdend gedrag losgelaten op vrouwelijke collega’s, dat was uitgekomen, dus nam hij ontslag.

In het opiniestuk (12/2) dat ik daarover schreef, oreerde ik over hoe de dickpic een mortiergranaat kon worden waarmee het laatste stuk glazen plafond aan diggelen kon gaan. Het einde van het tijdperk waarin macht misbruikende directeuren, in de statistieken oververtegenwoordigd door manwezens, met dit soort ongein wegkwamen, was nabij. Met een dickpic had je tenminste bewijs. Als ik nu naast degene stond die ik toen was, zou ik mezelf een aaitje over het hoofd geven. Zo naïef.

Van de vier onderzoeken die werden geopend na de uitzending van Boos, is het eerste eind november afgerond. Voor de aangiftes tegen een regisseur wegens onzedelijke betasting en zoenen op de mond, is onvoldoende bewijs gevonden, dus die zijn alvast geseponeerd. Marc Overmars kon na zijn vertrek bij Ajax vrijwel meteen aan de slag bij Royal Antwerp FC. Daar is hij tot op heden sportief directeur.

De dickpic bleek geen mortiergranaat. Begin dit jaar gierde hij misschien wel met dat geluid omhoog, maar nu het jaar eindigt, dwarrelt hij naar beneden en blijkt het een schuurpapiertje te zijn. Daarmee mogen we aan dat glazen plafond blijven schuren tot vrouwelijke directeuren wel naar boven kunnen of in ieder geval op de werkvloer geen kanonnenvlees meer zijn.

Zorg

Michelle van Tongerloo, huisarts





In juli schreef ik dat er niet nóg meer zorg naar de huisarts kon: ze verzuipen (11/7). De huisarts is de afgelopen jaren gebruikt om tekorten op te lossen en zorg betaalbaar te houden, zonder dat ze het vertrouwen kregen om dit goed te kunnen doen. Het gevolg: niet alleen de problemen die zij zien bij patiënten worden complexer, maar ook de talloze administratieve handelingen die zij moeten verrichten.

De reacties op mijn stuk waren unaniem instemmend. De vraag is wat we daarmee opschieten. Het is nu bijna 2023 en voor de huisarts is er niks veranderd. Nou, niet niks, de tarieven voor diensten zijn opeens een stuk hoger geworden – maar daar ging het huisartsenprotest nou net níet over.

Want wat huisartsen willen is meer vertrouwen, dat zich concreet laat vertalen in ‘Meer tijd voor de patiënt’: standaard vijftien minuten consulttijd. Toen de huisartsen weigerden het Integraal Zorgakkoord te tekenen, schreef minister Kuipers (Volksgezondheid, D66) dat het er écht gaat komen, zelfs al in 2023. Maar het is een paar dagen voor 2023 nog allerminst duidelijk of dit gaat gebeuren.

Zucht.

Steeds vaker hoor ik dat huisartsen zorgvragen van zowel patiënten als andere zorgverleners weigeren. In mijn wijk hebben talloze mensen geen eigen huisarts meer: de huisartsen houden hun praktijk op slot. Die patiënten belanden met steeds ernstigere klachten in de tweede lijn. Uitgestelde zorg is dure zorg – dat weten we allemaal.

„Onze maatschappij is op diverse vlakken toe aan een herontwerp, fundamenteel” schreef iemand mij, en daar sluit ik me helemaal bij aan. Controle en wantrouwen moeten plaats gaan maken voor meer vertrouwen. Begin bij de huisarts, dan breidt onze stevige en vertrouwde basiszorg zich vanzelf uit naar andere gebieden in onze maatschappij.

Ongelijkheid

Daniela Hooghiemstra, historicus en journalist





In Die adellijke bofkonten zitten bij een oude kachel (7/2) beschreef ik hoe ‘geboorte’ als voorwaarde voor rijkdom in de afgelopen eeuw plaatsmaakte voor ondernemerschap. Daarmee reageerde ik op een aflevering uit een VPRO-documentaire waarin journalist/ondernemer Sander Schimmelpenninck zijn adellijke vader opvoerde als illustratie van de kloof tussen arm en rijk. Dat hij een kasteel geërfd had, terwijl anderen zich nog niet eens een kleine bovenwoning konden permitteren, toonde volgens hem hoe ongelijk vermogen in Nederland verdeeld is. Met die voorstelling van zaken, hoe pittoresk ook, werd volgens mij voorbijgegaan aan het historische feit dat de winnaar van de 20ste eeuw juist niet de afgeschafte oude adel, maar een nieuwe klasse van ondernemers was. Succes werd op haast ieder terrein afhankelijk van de vraag of je jezelf of iets anders kunt verkopen. De journalist/ondernemer toonde dat hij dat kan, door zijn onderzoek naar ongelijkheid voor de publieke omroep te combineren met een reclamecampagne voor een internetbank waarvan hij het ‘gezicht’ is.

Met het oprukken van commercie op vrijwel ieder vakgebied, beweerde ik in mijn stuk, staat niet zozeer gelijkheid, als wel het behoud van maatschappelijke waarde onder druk. Mijn stuk leidde tot een weekendlange ad feminem scheldpartij van de journalist/ondernemer via Twitter, die werd voortgezet in zijn column in de Volkskrant. Zo treffend werd ik als verwende, domme, werkschuwe vrouw uit de grachtengordel tot karikatuur gemaakt, dat de lezersaantallen van mijn stuk de lucht inschoten.

Ben ik daardoor van mening veranderd? Nou, nee. Mijn stelling dat koopmannen de nieuwe koningen zijn, werd hierdoor juist bewezen.

Verkeer

Erik Koletzki, fietsliefhebber





Mijn column-achtige stukje in NRC van 10 mei, Fietsers die op e-bikes rijden moeten zich diep schamen, ging onverwacht viraal. Mijn opinie – ik riep gezonde e-bikers op tot schaamte, zoals er ook vliegschaamte of vleesschaamte is – raakte een gevoelige snaar. Radioprogramma’s besteedden er aandacht aan, regionale kranten wilden het overnemen en columnisten vonden het nodig om eropin te haken. Oppermopperaar Marcel van Roosmalen bevorderde mij in NRC tot „zeurburger”. Hij stond zelf op het punt een e-bike aan te schaffen, en daar kwam ik zijn plezier vergallen met gezeur over energieverspilling en onnodig grondstoffengebruik. Graag gedaan, Marcel!

Wie mijn stukje goed leest snapt dat ik niemand voor wie een elektrische fiets de mobiliteit vergroot zo’n ding wil ontzeggen. Maar uit veel reacties, waaronder die van Van Roosmalen, sprak precies dat waar ik op uit was: als je vindt dat je je moet verantwoorden, dan knaagt er iets. Latente e-bikeschaamte blootgelegd. Want de elektrische fiets is voor gezonde fitte mensen voornamelijk een trendy hebbedingetje. Dan wil je liever niet nadenken over nadelen die je op de koop toeneemt. Waarom ga je niet zelf trappen als je dat kan?

E-bikeschaamte bestaat! Niet omdat ik het heb benoemd, maar omdat het er al bleek te zijn. Schaamte misschien ook omdat dat de aanwezigheid van elektrische fietsen in het verkeer tot veel wrevel leidt bij trapfietsers en andere weggebruikers. E-bikers hoeven wat mij betreft niet meteen de paria’s van de weg te worden. Maar het rijgedrag van sommigen (de fatbikers nemen hier een zeer prominente plaats in) zal de discussie over e-bikes de komende tijd nog wel eens vaker fel doen oplaaien. Hopelijk zal deze discussie, waarbij ik even olie op het vuur kon gooien, sommige mensen doen besluiten gewoon weer lekker te gaan trappen.

Ongelijkheid

Joris Luyendijk, journalist en schrijver





Toen in februari mijn nieuwe boek De zeven vinkjes verscheen, plaatste NRC een daarop gebaseerd opiniestuk: De besten aan de top? Wij hadden alles mee en niks tegen. Mijn boek gaat over een piepkleine groep witte heteromannen met een ernstig gebrek aan levenservaring. Niet alleen kunnen ze door hun lichaam niet weten hoe discriminatie op huidskleur, geslacht of seksuele identiteit voelt, evenmin hebben ze zich hoeven invechten in een andere cultuur of sociale klasse. ‘Zeven-vinkjes’ hebben namelijk ministens één ouder met de Nederlandse cultuur en minstens één ouder met geld of opleiding. Doordat zeven-vinkjes bovendien vwo of gymnasium en daarna universiteit deden, zijn ze vanaf hun twaalfde of veertiende afgeschermd van de rest van de bevolking, en ervaren ze nooit de minachting die laagopgeleiden ten deel valt. Hun kinderen hebben alle kansen.

Tien maanden later is de term ‘zeven vinkjes’ breed geland bij koppenmakers, cartoonisten en columnisten. Zelfs in De Slimste Mens en Jan, Jans en de Kinderen kwam-ie langs.

‘Hé zeven-vinkje, heb je nu weer een zeven-vinkje aangenomen?’. Dit is een veel specifieker verwijt dan ‘hé, witte man, heb je nu weer een witte man aangenomen?’. 40 procent van Nederland is witte heteroman, slechts 3 procent heeft zeven vinkjes – onder wie dan wel vijf van de laatste zes premiers, acht van de afgelopen ministers van Justitie, de laatste drie hoofdredacteuren van de Volkskrant. Enzovoort enzovoort.

Onze elite zit ramvol zeven-vinkjes, wat voor een prestatiemaatschappij best tegenstrijdig is. Want hoe minder vinkjes, hoe knapper je prestaties en hoe breder je levenservaring. Je moest immers van verder komen. Hoe kan dan tegelijk gelden dat hoe minder vinkjes je hebt, hoe kleiner je kans op promotie is?

Ik proef onder zeven-vinkjes intense weerstand: ik, een gebrek aan levenservaring? Zo’n reactie is begrijpelijk, want zeven-vinkjes hoeven dankzij hun nest en lichaam nooit incasseringsvermogen op te bouwen. Gelukkig zijn er ook die vragen: oké, en wat nu? Daarop ga ik nu antwoorden zoeken.

Seksisme

Joyce Roodnat, columnist en oud-NRC-redacteur





Het is niet de bedoeling dat NRC-redacteuren schrijven op de opiniepagina’s, als opinieredacteur was ik me dat terdege bewust. Mogelijke onderwerpen zat, maar ik hield me in. Hoort niet, doen we niet.

21 juli ging ik uit dienst want met pensioen. Binnen een week diende zich een onderwerp aan dat mijn bloed liet koken.

Het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) liet zich voor de zoveelste keer kennen als een vereniging van agressief seksistische nitwits. Niks nieuws, dat is wat ze zijn, maar nu ging het belachelijk over de schreef. Vrouwen waren „sperma-emmers” en je kon hun nek breken mocht je er eentje willen neuken (ik verzin dit niet). Daar wilde ik graag op reageren op de opiniepagina, en nu mocht het.

Natuurlijk deed ik mijn voordeel met de barokke details, maar ik besloot het stuk (De vrouwenhaat zit diep. Doe iets!, 30/7) te richten op de redelijke ASC’ers. Hoe kun je (v/m) lid zijn van een vereniging die vrouwen structureel haat en bedreigt? Hoe diep ben je gezonken als je afkeer van vrouwen afdoet als traditie, als incident, als grap, oorzaak drank?

En toen? Toen niets. Ik kreeg bijval, het stuk werd gelezen, geloofd en geprezen. Maar het haalde niets uit. De ASC-leden hielden zich stil. Een enkele oude man memoreerde in een ingezonden brief zijn geweldige tijd als corps-student.

En toen het ASC, na een korte stop, weer aspirant-leden in ging schrijven, stonden er lange rijen. Een wachtende jonge vrouw zei tegen een verslaggever dat ze nergens bang voor was, ze ging voor de full experience.

En ik kreeg de slappe lach. Wat moest ik anders?

Feminisme

Yasmine Bouazzati, journalist





In augustus verscheen mijn opiniestuk over de hoofddoek. Dat was spannend, als beginnend journalist; de hoofddoek is een omstreden onderwerp dat me na aan het hart ligt. Ik heb veel van de ervaring geleerd. De kop, In bikini of in hoofddoek, wie zit er nu gevangen in de ketenen van het patriarchaat?, insinueert een negatief waardeoordeel over het dragen van een bikini, terwijl juist dat is waar ik zo hard tegen wilde ageren. Een vrouw moet kunnen dragen wat ze wil. Maar ook ík moet kunnen dragen wat ik wil. Een betere kop was daarom geweest: In bikini of in hoofddoek, alle vrouwen zijn gevangen in de ketenen van het patriarchaat. Want zolang ik in een wereld leef waarin ik mij prettiger voel mét hoofddoek dan zonder, ben ook ik gevangen in de ketenen van het patriarchaat. Ik zal dan ook nooit ontkennen dat de hoofddoek voortkomt uit de zwakte van de man.

Dat mijn opiniestuk veel los zou maken, wist ik. De chef van de opinieredactie had mij er zelfs persoonlijk voor gewaarschuwd. De grote hoeveelheid kritiek die ik op Twitter over mij heen kreeg, stoorde me echter niet. Integendeel: ik vond het juist fijn om de mening van anderen te horen en met hen in gesprek te gaan. Wat me wél stoorde, was de ingezonden brief van Titia Kanbier (12/8). Zij schreef dat „in tegenstelling tot het dragen van bikini’s, het dragen van een hoofddoek wél door ouders en mannelijke familieleden algemeen aangemoedigd”. Maar wat als ik je vertel dat dat bij mij niet het geval was? Kanbier omschreef de islam als „een tamelijk streng vrouw-onvriendelijke godsdienst”. En hoewel ik volledig begrijp waar dit oordeel vandaan komt, stemt het me droevig dat zulke opvattingen kennelijk zo normaal zijn dat ze een plek in de krant krijgen.

Taal

Pier Bergsma, oud-voorzitter Ried fan de Fryske Beweging





18 november publiceerde NRC mijn stuk Help, het Fries wordt de nek omgedraaid. Het was een noodkreet over het niet benoemen van een nieuwe hoogleraar voor de Friese taal aan de Rijksuniversiteit Groningen na het vertrek van Goffe Jensma. En dat tegen alle afspraken in. Een dag later werd daarover een open brief gepubliceerd die ondertekend was door zeventig Friese prominenten. Ook door mij. Ik kreeg veel instemmende reacties op mijn artikel in NRC.

Anderhalve week later nam de Tweede Kamer een motie aan voor een volwaardige studie Fries met een eigen hoogleraar. Gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân sprak de hoop uit dat er nog voor Kerstmis nieuws zou komen. In de Groningse universiteitskrant van 6 december stond dat de Rijksuniversiteit een oplossing zoekt.

Gelukkig hebben we na meer dan tweehonderd jaar weer een universitaire vestiging in Friesland. Van de decaan, prof. dr. Andrej J. Zwitter, kreeg ik een aardige brief en een uitnodiging in verband met mijn constatering dat zijn afdeling van de Groninger universiteit in Leeuwarden „volledig Engelstalig is vanwege de inkomsten van al die buitenlandse studenten”. Tegenwoordig is Engels de lingua franca zoals dat ooit het Latijn was op de universiteit van Franeker. Daarover waren wij het eens.

Hopelijk krijgt briefschrijver Gosse van der Plaats niet gelijk. Boven zijn ingezonden reactie stond het woord ‘doodsstrijd’ in verband met de Friese taal. Toen hij zelf met de studie Fries begon in 1966 waren er nog vier hoogleraren Fries.

Ik hoor niet bij de hanen die denken dat de zon opkomt, omdat zij kraaien, maar mijn noodkreet van 18 november gaat ongetwijfeld helpen om een hoogleraar Fries in Groningen te behouden.

Politiek

Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht





Op 12 juli verscheen mijn opinie over de stikstofplannen van het kabinet-Rutte IV in NRC: „geen respect voor de rechtsstaat”. De huidige Wet natuurbescherming bepaalt dat in 2035 ten minste 74 procent van het stikstofgevoelig Natura 2000-gebied geen overschrijding meer mag hebben van de inmiddels ‘beruchte’ kritische depositiewaarde. In het coalitieakkoord van Rutte IV is afgesproken om die doelstelling van ten minste 74 procent vijf jaar naar voren te halen naar 2030. Je zou zeggen dat dan eerst de wet door het parlement moet worden aangepast, voordat men vervolgens plannen gaat uitvoeren om de gewijzigde doelstelling te halen. Maar de ministers Van der Wal en Staghouwer (inmiddels afgetreden) kozen een andere route. Zij wilden eerst ingrijpende maatregelen uitvoeren om de doelstelling van 74 procent in 2030 te halen, en pas later de wetgeving daaraan aanpassen. Ik stelde dat dat de wereld op zijn kop is, en in strijd met de rechtsstaat, die eist dat de overheid alleen handelt op basis van vooraf door het parlement vastgestelde wetgeving.

Gelukkig ben ik niet actief op sociale media, dus heb ik doorgaans geen last van agressieve reacties. Ik kreeg wel een e-mail van een mevrouw die vond dat het klimaat veel belangrijker is dan de rechtsstaat. Tsja, het is maar hoe je het bekijkt…

Kamerleden Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt brachten het argument van de rechtsstaat en de noodzaak van voorafgaande wetgeving in het politieke debat, maar veel steun kregen ze niet. Een Eerste Kamerlid begreep mijn argument maar maakte er niet zo’n punt van. Best wel treurig, dat het parlement zo weinig hecht aan de rechtsstaat.

Inmiddels is men na alle boerenprotesten wat gaan schuiven met doelstellingen. Het kabinet moddert voort met de stikstofplannen. Het belang van een fatsoenlijke wettelijke basis vooraf is echter nog niet ingedaald.

Ongelijkheid

Maartje Laterveer, journalist





Beetje flauw, twitterde een collega-journalist toen ik in NRC mijn visie had gegeven op De zeven vinkjes van Joris Luyendijk (Er zijn veel meer vinkjes dan die zeven, 12/2). Ze vond dat ik hem te makkelijk afserveerde, terwijl hij toch een nobele poging deed om zijn privileges te erkennen en in te zetten voor een gelijkere wereld. Haar tweet – die overigens inmiddels is verwijderd – stak schraal af bij de veelal juichende reacties op mijn stuk, maar was wel de enige die bleef hangen. Had ze een punt? Was ik te makkelijk in mijn oordeel over Luyendijk? Zat er iets van kinnesinne in, zoals mijn collega impliceerde?

Ik moet toegeven dat ik, nu ik mijn stuk teruglees, soms wel een beetje ineenkrimp. Bij vlagen ben ik cynisch, speel ik op de man en niet op de bal. Bijvoorbeeld als ik Luyendijks zelfkritiek tegen hem gebruik, of als ik wijs op zijn duidelijke gebrek aan besef van wat er al allemaal onderzocht en geschreven wordt om die gelijkere wereld te creëren. Ik heb dit stuk duidelijk in één adem geschreven, vol frustratie. Die zou je kunnen uitleggen als miskenning, omdat ik een van degenen ben die al jaren met dit doel onderzoekt en schrijft.

Alleen: dat is het niet. Want ik voel me niet miskend. Ik sta veelal op dezelfde podia als Luyendijk, ik krijg genoeg mogelijkheden mijn visie op het ongelijkheidsvraagstuk te geven. Mijn frustratie komt voort uit de wetenschap dat dit bij lange na niet genoeg is. We hebben oplossingen nodig, en boeken die verder gaan dan louter constateringen die bovendien niet nieuw meer zijn. Deze zijn er, alleen ze worden met beduidend minder applaus ontvangen dan het boek van Luyendijk. Dat was de strekking van mijn stuk, en dat zou ik opnieuw schrijven. Met, oké, misschien een tikkeltje minder cynisme.

Corona

Ginny Mooy, antropoloog





In februari besloot het kabinet dat Nederland klaar was met corona. Als enige Europese land waren we pas daarvoor nog in ‘lockdown’ geweest. Nu waren we, corona nog altijd onder ons, ineens klaar met de pandemie. In mijn opinie We gaan het virus nu ongecontroleerd laten uitrazen (17/2) stelde ik dat deze strategie niet alleen veel chronisch zieken op zou leveren, maar daarnaast de mensen met een medische kwetsbaarheid aan de zijlijn van de samenleving zou zetten.

Ik kreeg geen ongelijk. Medisch kwetsbaren lopen meer risico dan ooit, terwijl de samenleving doordraait alsof er nooit corona is geweest. Het aantal chronisch zieken neemt toe, wat we ook merken aan de toenemende tekorten op de arbeidsmarkt. Samen met belangengroepen en verschillende deskundigen schreef ik daarom op 1 april een alternatief plan aan minister Kuipers. Het werd opgepikt door Tweede Kamerleden en de minister beloofde aanbevelingen uit ons plan over te nemen. Een aangenomen Kamermotie moest de minister ertoe aansporen de positie van medisch kwetsbaren in onze samenleving te borgen.

Over de gesprekken die we daarop voerden met het ministerie van Volksgezondheid kan ik kort zijn. Op de vraag welke aanbevelingen de minister kon overnemen is het antwoord nog altijd: „Goede vraag”. IJverig vinkte minister Kuipers die gesprekken met ons af op zijn lijstje: aan motie voldaan. Geen haan die ernaar kraait, want het land is open en corona is voorbij. Behalve als je kwetsbaar bent of langdurig ziek. Dan tel je voor helemaal niemand meer mee.

Onderwijs

Aryan van der Leij, em. hoogleraar orthopedagogiek





Voor zover bekend is er nu één Renaissanceschool met één leerkracht met vier leerlingen in groep 6. Na alle media-aandacht voor het plan van FVD om eigen scholen op te zetten is dat een teleurstellend resultaat! Ouders kiezen voor de school, in Almere, omdat ze tegen „staatsindoctrinatie” zijn, vanwege een kind met angst voor corona of onveiligheidsgevoel op de vorige school, zo bleek uit een reportage. Persoonlijke aandacht krijgen de kinderen nu; ook wat waard (300 euro per maand).

Welke algemene kennis wordt er overgedragen – de kwestie die ik in mijn opiniestuk aankaartte, Onderwijs à la Baudet is een ratjetoe voor elitekinderen (27/4)? Er is immers, volgens aanjager Ralf Dekker van FVD, „een verlangen naar een parallelle samenleving”. Hoe krijgt die vorm en inhoud in kernvak Nederlands? Op de schoolwebsite wordt de onderwijzer omschreven als een verhalenverteller, eerst van sprookjes (groep 1-3): „verhalen van moraliteit, verantwoordelijkheid, geweten en van deugden en ondeugden; de fantasie van het kind wordt aangesproken en ook over de buiten-realistische werkelijkheid wordt verteld”. Daarna van fabels, mythen, legendes (groep 4-7). Geen woord over officiële kerndoelen, zoals: informatie beoordelen, reageren met argumenten, informatie en meningen vergelijken, beoordelen en schriftelijk weergeven. Ook niet over zinsbouw, spelling, of taalkundige regels. Dat laatste gaat zo ver dat de tekst af en toe sterk doet denken aan Kees van Kootens type Cor van der Laak: „Zo wordt een kind dat eerst grof beweegt soepeler in zijn bewegingen en kan ook tot dansen komen.”

De onderwijsinspectie gaf onlangs mondelinge goedkeuring voor de Renaissanceschool als privéschool, verder onderzoek is aangekondigd. Ik ben benieuwd of ze daarin dezelfde conclusie trekken als ik: de Renaissanceschool heeft de Verlichting overgeslagen en bivakkeert in de parallelle, buiten-realistische sprookjeswereld van de gebroeders Grimm.

Zorg

Emma Bruns, arts- onderzoeker en chirurg in opleiding





Na publicatie van mijn opiniestuk De glans van het artsenvak lijkt verdwenen (24/10), waarin ik me afvroeg hoe het komt dat ziekenhuizen sinds enkele maanden meerdere vacatures open hebben staan, ontstond nog de meeste consternatie om de kop (die ik overigens niet zelf bedenk). Jongere collega’s die hun stethoscoop aan de wilgen hadden gehangen om iets anders te gaan doen, voelden zich beschuldigd. Anderen dachten dat ik vond dat medisch specialisten (ook buiten Zwolle) even veel zouden moeten gaan verdienen als Messi. Daar waar ik, waarschijnlijk te romantisch, een poging deed de lol in het dagelijkse werk in de zorg te willen beschrijven, had ik een doos van Pandora geopend. Een doos van frustraties over het logge systeem, de doorgeslagen registratieverplichtingen en controledrang van hogere lagen.

Onlangs sprak ik met een operatieassistente tijdens het hechten. Ook in hun vak is er sprake van een enorme schaarste, terwijl de wachtlijsten steeds langer worden. Ze vertelde over een ziekenhuis waar de medisch specialisten een lied hadden opgenomen om alle operatieassistenten dit jaar voor hun harde werk te bedanken.

Diezelfde week kreeg ik (en met mij alle andere werknemers) een mail van de raad van bestuur waarin ze benadrukten dat ze mij ‘op één wilden zetten’ om me te behouden, en of ik daarom een digitale vragenlijst wilde invullen.

Als we de komende jaren ervoor willen zorgen dat ziekenhuizen een plek blijven waar mensen graag willen werken en die patiënten niet het gevoel geven dat ze in een kantoor van Kafka zijn beland, moeten we drastisch het vertrouwen en de tijd teruggeven aan de zorgverleners om te doen waar ze goed in zijn.