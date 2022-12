‘Directeur kennisinstituut Atria ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag’

Kaouthar Darmoni is recentelijk uit haar functie gezet als directeur van Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Dat meldt de Volkskrant vrijdag. Een extern onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Hoffmann, waarvan de krant de conclusies heeft ingezien, zou aantonen dat Darmoni zich op meerdere vlakken „ernstig heeft misdragen”.

In de conclusies van het onderzoek, die zijn gedeeld met (oud-)medewerkers van Atria, zou staan dat Darmoni zich „schuldig zou hebben gemaakt aan (seksueel) grensoverschrijdend en intimiderend gedrag”. Daarnaast zou ze „niet integer” zijn omgegaan met de arbeidsrechten van personeelsleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek zou de raad van toezicht het arbeidscontract van Darmoni begin deze maand hebben beëindigd.

‘Serieuze meldingen’

Atria bevestigt in een verklaring op haar website dat in juli dit jaar een extern onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en onveiligheid op de werkvloer is begonnen. Dit werd in gang gezet nadat in december 2021 „serieuze meldingen” waren binnengekomen bij de raad van toezicht. Een eerdere poging tot mediation was niet succesvol. Atria bevestigt niet of het onderzoek over Darmoni gaat en of ze haar functie als directeur nog uitoefent. Wel meldt het instituut dat de „betrokkene zich eind mei heeft ziek gemeld en sindsdien niet beschikbaar is geweest voor de uitoefening van de functie”.

Sinds het afronden van het onderzoek bevindt het instituut zich in de „juridische afwikkeling”, zo staat in de verklaring. Zolang dit nog loopt, doet Atria geen uitspraken over de kwestie. Het instituut was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

‘Knuffeldirecteur’

Eerder dit jaar zei Darmoni in een interview met de Volkskrant dat ze soms „knuffeldirecteur” werd genoemd, omdat ze haar vrouwelijke collega’s graag omhelsde. Volgens Darmoni voelde het „natuurlijk” om een medewerker, bijvoorbeeld na een emotioneel gesprek, „in haar armen te nemen” en „van vrouw tot vrouw” te omhelzen.

Opvallend genoeg voegde ze toen al daaraan toe dat ze meermaals op dat gedrag was aangesproken. „Ook voor de pandemie uitbrak werd ik soms gewaarschuwd: pas op met aanraken, het is grensoverschrijdend gedrag. Sommige vrouwen bij Atria vonden het in het begin een beetje eng, maar daarna vonden ze het heerlijk. Het probleem in de Nederlandse cultuur is dat men, bij aanraken of omhelzen, meteen denkt: seks.”

Enkele klachten uit het onderzoek gingen over Darmoni’s gewoonte om elke maandagochtend, een paar minuten voor de vergadering, te dansen. Een anonieme werknemer zegt tegen de Volkskrant dat Darmoni dan met haar borsten of billen tegen mensen aan zou bewegen. Over het dansen op de werkvloer heeft Darmoni vaker gesproken in interviews. „Niet iedereen doet mee. Veel vrouwen vinden het fantastisch, maar er zijn er ook een paar die het gênant vinden.”

Lees ook dit artikel: Meldpunt ontving bijna 400 klachten van grensoverschrijdend gedrag in cultuur- en mediasector