Deze heerlijke Great American Novel met transpersonages is een enorme hit

De komende weken delen we onze favoriete afleveringen uit ons archief. Deze keer blikken we terug op het succes van Torrey Peters.

De Amerikaanse Torrey Peters schreef met het boek 'Detransitie, baby' volgens recensent Persis Bekkering het boek van het jaar. Peters schrijft over haar trans hoofdpersonen die worstelen met liefde, tederheid, het verlangen naar familie en de complexiteit van relaties in de vorm van een klassieke Great American Novel. Wat maakt deze roman zo'n geweldige hit?

In deze aflevering besproken boeken:

Detransitie, baby: Torrey Peters. Atlas Contact.

Ali Smith. Canongate Books Ltd.

Freshwater: Akwaeke Emezi. Faber And Faber.

De geschiedenis van mijn seksualiteit: Tobi Lakmaker. Das Mag.

T. Fleischmann. Coffee House Press.

Reverse Cowgirl: McKenzie Wark. Autonomedia.

Andrea Lawlor. Pan Macmillan.