Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Tweederde van Nederland vindt dat het de verkeerde kant met ons opgaat. De burger ziet ‘gebrek aan respect en solidariteit’ als het belangrijkste probleem in onze samenleving. Dit concludeerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 2008. Het was toen net begonnen met een regelmatige monitor om eens te peilen hoe de vlag erbij hangt bij de burger. Nederland was geschrokken door de plotselinge opkomst van Fortuyn en van de boze burger. Het SCP surveilleerde met vragenlijsten onder een representatieve groep Nederlanders en vroeg hoe het met hen ging en waar ze zich zoal zorgen over maakten.

‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’ was de rode draad en de titel van het boek dat scheidend SCP-voorzitter Paul Schnabel hierover in 2018 publiceerde. Nederlanders geven massaal aan tevreden te zijn over hun leven, maar somber over de staat van het land. De verruwing van de samenleving, de economie, de integratie, veiligheid en zorg – alles gaat slecht met iedereen, behalve gelukkig met ons.

Afgelopen week verschenen de resultaten van de recentste peiling onder de Nederlandse burger en wat denkt u? De grootste zorg bij de respondenten is de polarisatie, de verharding van het debat en de verslechterende omgangsvormen. In de eigen directe omgeving was er gelukkig geen reden tot zorg. Toevallig was hun kennissenkring steeds net de uitzondering. Daar gingen ze nog fatsoenlijk met elkaar om en spraken ze meningsverschillen met respect uit. Al die verhalen over kletterende ruzies aan de kersttafel, dat is altijd bij de ander, bij ons thuis net toevallig niet.

Tussen de regels door zie je zo langzamerhand de onderzoekers niet meer alleen luisteren naar de respondenten maar ook terugpraten, geruststellen en factchecken. Wanneer een grote meerderheid antwoordt dat de meningsverschillen over maatschappelijke kwesties toenemen, merkt het planbureau op dat dat in ieder geval niet blijkt uit de cijfers. Over de meeste zaken zijn wij het gewoon eens met elkaar.

Eén opvallend aspect: velen legden deze keer de nadruk op de polarisatie op Twitter. Er zitten 3,5 miljoen Nederlanders op Twitter, ongeveer één derde van de beroepsbevolking en dan vaak het meer uitgesproken deel ervan. Toch denken steeds meer mensen dat het medium een belangrijke rol speelt in het aanjagen van de polarisatie. Kijk je op Twitter, dan zie je precies waarom mensen dit geloven. Daar zie je dagelijks bewijs van hoe contextgevoelig ons gedrag en onze persoonlijkheid is. Wij denken dat onze eigenschappen (verlegen of extrovert, geduldig of opvliegerig, vriendelijk of nors) in beton zijn gegoten.

In werkelijkheid is wat we doen en zeggen grotendeels afhankelijk van de context, van het decor. En op het Twitter-decor zie je die opmerkelijke gedaantewisselingen. Met een @ voor hun naam veranderen zelfs de meest vriendelijke, intelligente en empatische mensen in monsters die met modder gooien of bedreigen. En zodra mensen het schermpje sluiten, veranderen ze terug in vrolijke, behulpzame mensen die het respectvol en beschaafd met elkaar oneens kunnen zijn.

Zorgen over de verhuftering en de omgangsvormen zijn een rode draad – en die gaat terug tot vóór het Twitter-tijdperk. Herinnert u zich Balkenende nog met zijn normen en waarden-offensief voor een fatsoenlijker en respectvollere samenleving?

Lees ook: ‘Met het land gaat het slecht, met mij goed’: dat is nu achterhaald

Toch hebben platforms als Twitter ons idee over elkaar wel heel erg vervormd. We geloven dat half Nederland die prik gaat weigeren en prompt rolt 80 procent vrijwillig de mouw op. We denken dat heel Nederland zeer sceptisch is over klimaatverandering, terwijl 96 procent van de Nederlanders klimaatverandering erkent en 60 procent de rol van de mens daarin accepteert.

Vroeger dachten we dat Nederland zijn fatsoen had verloren. Nu denken we dat Nederland zijn fatsoen én zijn verstand heeft verloren. En dat is een probleem. Want niet alleen jij denkt dat, maar ik denk dat ook onze beleidsmakers daardoor behoedzamer en afwachtender worden. Dat ze minder beslissingen durven te nemen omdat ze de scepsis onder de burgerbevolking steeds weer overschatten.

De verwachting dat de burger vast weer boos zal worden blijft ons gijzelen. Dat is onterecht. Wie naar de cijfers kijkt moet concluderen dat het met ons eigenlijk verrassend goed gaat.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

Nieuwsbrief NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven