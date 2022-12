De krantenbijlagen omstreeks Kerstmis en de jaarwisseling vormen voor mij elk jaar een Mount Everest aan leesplezier, een geestelijke klimtocht die ik nooit zonder inzinkingen kan voltooien. Soms ben ik de uitputting nabij, maar altijd lonkt er weer een hoger plateau met een nog fraaier uitzicht. Omdat je, zelfs als columnist, zo positief mogelijk aan een nieuw jaar moet beginnen, wil ik het nu alleen over die uitzichten hebben. Voor mij waren er drie die er uitsprongen.

Tussen andere voortreffelijke interviews schitterde in NRC het interview van Emilie van Outeren met Olena Zelenska, de vrouw van president Zelensky. Het was indrukwekkend tot en met de slotregels: „Woede uit zich in je moedertaal. En mijn woede [tegen de Russen] zal, vrees ik, eeuwig zijn.”

Zelenska was niet te benauwd om een inkijkje te bieden in haar benarde privé-leven. Als haar kinderen slapen ligt zij vaak wakker. „Ik kan eindeloos naar nieuws zoeken. ’s Nachts komen de ellendige gedachten.” Alles kwam in dit interview samen: het universele en het particuliere, dé tragedie van 2022 en de impact ervan op het dagelijks leven van hen die tegen wil en dank hoofdrolspelers daarin zijn geworden.

In kerstbijlagen kan er ook ruimte zijn voor verhalen die de actualiteit ontstijgen. De gaafste voorbeelden daarvan las ik in Het Parool en Trouw. Paroolredacteur Frenk der Nederlanden (63) schreef onder de titel Weduwnaar voor beginners een aangrijpend kerstverhaal over de manier waarop hij de dood van zijn vrouw moest verwerken. Zij overleed na een lang huwelijk aan uitgezaaide longkanker.

Hij zocht steun bij een psychiater, ging uit, ontmoette vrienden, maar het hielp niet voldoende. „Ik huilde me door de dagen heen. Het verdriet stak telkens weer de kop op, als een ontembaar monster dat je uit het niets kon besluipen. […] Nooit meer dit, nooit meer dat, nooit meer fantaseren over samen oud worden. Ons leven speelde onophoudelijk door mijn hoofd, doodmoe werd ik ervan.”

Der Nederlanden schreef het op zonder zich te schamen voor zijn rauwe emoties. Juist omdat hij zich niet flinker voordoet dan hij was, wordt hij nergens sentimenteel. Je gelooft zijn verdriet.

Het origineelste kerstverhaal stond in Trouw en komt op naam van Thomas Heerma van Voss. Het is onder de titel Mavis in een iets langere versie ook verkrijgbaar als boekje bij uitgeverij Hof van Jan. Mavis was de kat van zijn vader Arend Jan, journalist en VPRO-bestuurder, die dit jaar overleed.

Thomas richt zich in een dankbare, fraai gestileerde brief tot Mavis, omdat die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de laatste jaren van zijn vader. Ze gaven hem Mavis cadeau toen hij 76 jaar werd; Arend Jan, nogal teruggetrokken levend, moest weer „in beweging komen”. Het eerste wat hij tegen Mavis zei: „Hier ben je veilig.” Zijn zoon schrijft aan Mavis: „Vrijwel zijn hele bestaan had hij diezelfde oerangsten. Voor tegenslag, voor bedrog, voor moeilijke gesprekken. Jij glipte, anders dan ieder ander, meteen door die verdedigingslinies heen.”

Kat en vader werden onafscheidelijk, ook en vooral toen de vader doodziek op bed lag. „Ze houdt de wacht over me, onze Mave”, zei Arend Jan.

Het resultaat is een van de mooiste en ontroerendste kattenverhalen die ik heb gelezen.