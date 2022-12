Cristiano Ronaldo tekent contract bij Saoedische club Al-Nassr

De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo, die vorige maand stopte bij Manchester United, gaat naar de Saoedische club Al-Nassr. Ronaldo heeft zijn contract getekend voor tweeënhalf jaar, tot juni 2025, zo maakte de Saoedische club vrijdagavond bekend op Twitter. De aankondiging komt na een maand van geruchten.

De club heeft niet bekendgemaakt hoeveel Ronaldo gaat verdienen, maar eerdere berichten gingen over een jaarinkomen van 200 miljoen euro. Daar horen ook reclamecontracten bij. Persbureau AFP meldde vrijdagavond op basis van ingewijden bij Al-Nassr dat hij inderdaad 200 miljoen euro per jaar zal gaan verdienen. De 37-jarige aanvaller zou met dat inkomen de bestbetaalde sporter ter wereld zijn. Volgens AFP arriveert Ronaldo volgende week bij zijn nieuwe club.

Al-Nassr staat tweede in de Saoedi Premier League, de hoogste divisie in het land. Voornamelijk spelen er voetballers uit Saoedi-Arabië. „Ik kan niet wachten om een ​​nieuw voetbalkampioenschap in een ander land te ontdekken”, aldus Ronaldo in de aankondiging, poserend met zijn nieuwe tenue in geel en blauw en met zijn gebruikelijke nummer 7.

Afgelopen seizoen kwam Ronaldo bij Manchester United onder oud-Ajax trainer Erik ten Hag nauwelijks aan spelen toe. De breuk met de Britse Premier League club kwam nadat hij in een interview uithaalde naar de trainer. Ronaldo zei geen respect te hebben voor Ten Hag omdat de coach dat ook niet voor hem zou hebben. Ronaldo speelde in zijn indrukwekkende voetbalcarrière voor onder meer de clubs Manchester United, Real Madrid en Juventus, waarmee hij meerdere keren de Champions League won en landskampioen werd. Hij won vijf keer de Gouden Bal voor beste voetballer van het jaar.