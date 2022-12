Er staan drie monteurs voor de deur voor de aansluiting van glasvezelkabel. Een is de leidinggevende. Een ander de man van het graafwerk. Een wel erg jonge monteur leek mij hun hulpje. Onderling spraken zij Turks. Ik vroeg de jongen hoe lang hij het werk deed. Het was zijn eerste werkdag. Hiervoor studeerde hij bedrijfskunde. Nieuwsgierig vroeg ik hem welk beroep hij later wilde uitoefenen. Zelfverzekerd kwam het antwoord. „Ik denk aan een eigen adviesbureau voor het verbeteren van bedrijfsprocessen.”

