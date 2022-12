Afgezette Myanmarese premier Aung San Suu Kyi krijgt nog eens zeven jaar cel

De bij een staatsgreep afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi is vrijdag door de rechtbank in Myanmar veroordeeld tot nog eens zeven jaar celstraf voor corruptie. Dat melden bronnen rondom het proces aan internationale persbureaus. De 77-jarige Suu Kyi werd tijdens de inmiddels achttien maanden durende corruptiezaak al meerdere malen veroordeeld. Met de nieuwe uitspraak is haar totale gevangenisstraf opgelopen tot 33 jaar.

De zaak waarin vrijdag het oordeel viel, ging over vijf aanklachten van corruptie. Per aanklacht kon Suu Kyi vijftien jaar celstraf en een boete krijgen. Eerdere veroordelingen draaiden om corruptie, maar ook om onder meer het illegaal importeren en bezitten van walkietalkies, het overtreden van coronaregels, opruiing en verkiezingsfraude. Zelf heeft de door de junta afgezette Suu Kyi de aanklachten altijd ontkend.

Suu Kyi was tussen 2016 en 2021 premier van Myanmar, totdat in februari 2021 een militaire staatsgreep plaatsvond. Dat gebeurde kort nadat Suu Kyi de verkiezingen voor een nieuwe termijn had gewonnen. Sindsdien zit de Nobelprijswinnaar voor de Vrede vast in de gevangenis. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties riep de militaire junta vorige week nog op Suu Kyi en andere politieke gevangenen in het land vrij te laten.

