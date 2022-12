Vooraanstaand Boliviaanse oppositieleider Camacho opgepakt voor rol in staatsgreep 2019

De Boliviaanse politie heeft woensdag de prominente rechtse oppositieleider Luis Fernando Camacho aangehouden op beschuldiging van „terrorisme”. Dat bevestigt het openbaar ministerie van Bolivia aan persbureau Reuters.

De 43-jarige advocaat en voormalig burgerleider, die zich in 2020 nog tevergeefs kandidaat stelde voor het presidentschap, vervult op dit moment de functie van gouverneur van de regio Santa Cruz. Het Boliviaanse openbaar ministerie gaf aan dat de arrestatie verband hield met de omverwerping van de voormalige linkse president Evo Morales in 2019. In een verklaring op Twitter stelde Camacho dat de beschuldigingen waarheid en geloofwaardigheid ontbeerden en gaf hij aan trots te zijn op zijn aandeel in de strijd voor „vrijheid en democratie” in Bolivia. „Ik ben niet bang voor de gevangenis van de dictatuur. Ik zal Santa Cruz en Bolivia altijd verdedigen, ik zal de democratie verdedigen.”, klonk het strijdvaardig.

Camacho, die werd overgebracht van de stad Santa Cruz naar een politiebureau in de hoofdstad La Paz, zou bij veroordeling vijftien tot twintig jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangen. Met de aanhouding wordt gevreesd dat de spanningen tussen de nationale regering en Camacho’s achterban in Santa Cruz verder zullen escaleren. Zijn arrestatie zorgde al snel voor wegblokkades in delen van de regio, waar het kantoor van het openbaar ministerie in brand werd gestoken en met vuurwerk werd gegooid. Op beelden is te zien dat veiligheidstroepen traangas gebruikten.

‘Gerechtigheid’

Camacho is de tweede prominente politieke figuur die in verband wordt gebracht met de afzetting van Morales. Eerder dit jaar werd de Boliviaanse oud-president Jeanine Áñez al veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor haar rol in een vermeende staatsgreep. Morales, die Bolivia veertien jaar had geleid, werd in 2019 beschuldigd van verkiezingsfraude, wat leidde tot grootschalige, gewelddadige protesten. Nadat het leger en de politie hun steun voor Morales introkken, vertrok de toenmalige president naar Argentinië en traden al zijn partijgenoten terug uit hun politieke functies. Een jaar later hield het land nieuwe presidentsverkiezingen waarbij een partijgenoot van Morales, Luis Arce, werd verkozen tot president.

Morales kon daarop terugkeren uit Argentinië. Evo Morales zei woensdag op Twitter dat hij hoopte dat Camacho’s aanhouding gerechtigheid zou brengen. „Eindelijk, na drie jaar, zal Luis Fernando Camacho zich verantwoorden voor de staatsgreep die leidde tot overvallen, vervolgingen, arrestaties en bloedbaden van de de facto regering.”

