Voetbalwereld treurt om dood Pelé: ‘Hij beloofde zijn vader een wereldtitel, maar gaf ons er drie’

Het overlijden van voetballegende Pelé op 82-jarige leeftijd donderdag, zorgt wereldwijd voor bedroefde reacties. Dochter Kely Nascimento maakte zijn dood bekend door een foto op Instagram te plaatsen, waarop handen van familieleden te zien zijn op die van Pelé. In het bijschrift staat: „Alles dat we zijn is dankzij jou. We houden oneindig veel van je. Rust in vrede.”

De Braziliaanse voetbalbond CBF noemt Pelé „veel meer dan de grootste sporter aller tijden”. „Onze Koning van het Voetbal was de hoogste vertegenwoordiger van een zegevierend Brazilië dat moeilijkheden nooit uit de weg ging. Een zwarte jongen, arm en geboren in Três Corações, liet ons zien dat er altijd een nieuwe weg is. Hij beloofde zijn vader een wereldtitel, maar gaf ons er drie. (…) De Koning gaf ons een nieuw Brazilië en wij kunnen hem alleen maar bedanken voor zijn nalatenschap. Dank je wel, Pelé.”

Nummer 10

„Vóór Pelé was voetbal gewoon een sport”, schrijft de Braziliaanse stervoetballer Neymar op Instagram. „Pelé heeft alles veranderd. Hij veranderde voetbal in kunst, in entertainment. Hij gaf een stem aan de armen, aan zwarte mensen en vooral: hij gaf Brazilië aanzien.” Pelé mag dan zijn overleden, zijn „magie zal blijven”, besluit Neymar.

De aanstaande Braziliaanse president Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva zegt op Twitter dat hij Pelé bewonderde en dat er nooit een ‘nummer 10’ is geweest als hij, verwijzend naar het nummer waarmee Pelé doorgaans speelde. „Ik had het voorrecht dat jongere Brazilianen niet hadden: ik zag Pelé spelen in Pacaembu en Morumbu. Nee, niet spelen. Ik zag Pelé een show weggeven. Want als hij de bal kreeg, deed hij altijd iets bijzonders, wat vaak in een doelpunt uitmondde.”

„Ze noemden hem ‘De Koning’ en zijn gezicht is een van de meest herkenbare in de voetbalwereld”, schrijft voetbalbond FIFA in een verklaring op de website, waarin een opsomming wordt gegeven van de successen van de voetballer. „De man in kwestie is, natuurlijk, Pelé die eens door de FIFA de beste speler van de 20ste eeuw is genoemd.”

De Portugese voetballer Cristiano Ronaldo noemt Pelé een „inspiratie voor miljoenen, een voorbeeld van gisteren, vandaag, voor altijd. (…) Hij zal nooit vergeten worden en zijn herinnering zal voortleven in ieder van ons voetballiefhebbers.”