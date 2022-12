Tweede Avatar-film breekt al na twee weken alle records

Twee weken na de wereldwijde première heeft de science-fictionspeelfilm Avatar: The Way of Water al voor meer dan een miljard dollar omzet gezorgd, 940 miljoen euro. Nooit eerder in de filmgeschiedenis bereikte een film deze mijlpaal zo snel.

Het lang uitgestelde vervolg op Avatar (2009) is ondanks enorm wisselende recensies een publiekshit gebleken. Slechts twee andere speelfilms, Top Gun: Maverick en Jurassic World Dominion boekten dit jaar een omzet van meer dan een miljard dollar.

Met het succes is de film overigens nog lang niet uit de kosten is. Regisseur James Cameron heeft gezegd dat zijn nieuwste film pas vanaf 2 miljard dollar omzet winst gaat maken.

Lees ook dit profiel: James Cameron is de testosteron voorbij. Zegt hij

The Way of Water is een drie uur durende avonturenfilm die in de 22ste eeuw speelt. Marinier Jake Sully, gespeeld door Sam Worthington, treedt na een mislukte missie op de maanplaneet Pandora in het huwelijk met de inheemse Na’vi-prinses Neytiri, een rol van Zoë Saldana.

‘Oogverblindend’

Sommige critici noemden de film log en humorloos. Andere recensenten, onder wie NRC-recensent Dana Linssen, oordeelden veel enthousiaster en repten van „visueel weergaloze waterpret” en „oogverblindend, adembenemend spektakel”.

Er hangt veel af van het succes van The Way of Water, aangezien het de eerste is van vier vervolgfilms op de eerste Avatar-film. De toekomstige afleveringen staan gepland voor 2024, 2026 en 2028. Regisseur Cameron nam de derde film overigens gelijk op met The Way Of Water, evenals „een klein beetje” van de vierde film.

Dat deed hij, vertelde Cameron in een vraaggesprek, om ervoor te zorgen dat zijn kindacteurs in de vervolgdelen nog steeds de juiste leeftijd hebben. Hij verwees daarbij naar de latere jaargangen van de succesvolle serie Stranger Things. Leuke serie, aldus de regisseur, „maar acteurs die nog steeds op de middelbare school zouden moeten zitten, zien eruit alsof ze 27 zijn”.