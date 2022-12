Prijsvechter Basic-Fit groeit harder dan ooit: ruim een miljoen leden erbij dit jaar

Na twee moeizame coronajaren, waarin sportscholen maanden dicht moesten, groeit prijsstunter Basic-Fit harder dan ooit. Met het einde van 2022 in zicht heeft de Nederlandse sportschoolketen bijna 3,4 miljoen betalende leden, zo maakte het bedrijf donderdag voorbeurs bekend. Dat zijn er ruim 50 procent meer dan aan het begin van dit jaar.

Die snelle groei is mede het gevolg van het openen van nieuwe vestigingen. Basic-Fit heeft op dit moment 1.200 sportscholen in zes landen, 185 meer dan aan het begin van dit jaar. Ruim de helft van die filialen zit in Frankrijk, sinds vier jaar de belangrijkste groeimarkt van het bedrijf. Daarna volgen Nederland en België, met ruim tweehonderd filialen elk.

Tegelijkertijd is het ook flink drukker geworden in de sportscholen die al open waren. Begon Basic-Fit dit jaar nog met bijna 2.200 betalende sporters per locatie, inmiddels zijn dat er bijna 2.800. De cijfers over clubs en leden zijn een opwarmertje voor de volledige jaarcijfers, die in maart verschijnen. In het bericht van donderdag meldde Basic-Fit (344 miljoen euro omzet in 2021) geen financiële details.

Ondanks de gedwongen sluitingen, bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is Basic-Fit ook tijdens de pandemie blijven investeren in nieuwe locaties. De beursgenoteerde keten opende in de eerste twee jaren van de pandemie dik tweehonderd nieuwe locaties. Het ledenaantal groeide echter niet mee: dat stond bij het ingaan van 2022 ongeveer op het niveau van eind 2019.

Dat had alles te maken met de maatregelen waarmee sportscholen in de pandemie te maken kregen. In de eerste golf van begin 2020 moesten ze maandenlang dicht. Eind dat jaar volgde een nieuwe sluiting, die in veel landen tot diep in 2021 duurde. Toch bleef Basic-Fit uitbreiden, omdat het concern zag dat consumenten tijdens de pandemie meer belang gingen hechten aan een gezonde, sportieve levensstijl.

Grote ambities

In 2022 werd Basic-Fit nauwelijks meer gehinderd door gedwongen sluitingen. Alleen in Nederland moesten de sportscholen begin dit jaar even dicht, tot 15 januari. De sportschoolketen begon het jaar daarom met grote ambities. Basic-Fit liet weten voor 2030 te mikken op 3.000 tot 3.500 locaties. Daarvoor zou het bedrijf jaarlijks 200 tot 300 nieuwe locaties moeten openen.

Voor dit jaar bleek die ambitie te hoog gegrepen. In de derdekwartaalcijfers van eind oktober waarschuwde topman René Moos al dat Basic-Fit de beoogde 1.250 vestigingen niet ging halen. Dat kwam omdat het niet lukte om op tijd vergunningen te krijgen voor nieuwe locaties. De opening van 50 sportscholen werd daarom uitgesteld tot januari volgend jaar.

Die bijstelling had ook gevolgen voor het beoogde aantal leden: die ging van 3,5 miljoen naar iets minder dan 3,4 miljoen. Vanwege de hoge inflatie in Europa en de torenhoge energieprijzen besloot topman Moos de komende tijd „flexibel” om te gaan met zijn ambities, zo liet hij weten. Wel bleef hij vasthouden aan het streven van minstens 3.000 locaties in 2030.

Een flink deel van die groei moet vanuit Duitsland komen. Daar opende het bedrijf in oktober zijn eerste twee sportscholen en ziet het bedrijf ruimte om op termijn uit te breiden naar zeshonderd locaties. Ook in Frankrijk valt volgens Basic-Fit nog veel te winnen: daar heeft het bedrijf nu zo’n 650 locaties, maar dat zouden er 1.000 tot 1.300 kunnen worden.