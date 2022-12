OM vervolgt vier chemiebedrijven op Chemelot-terrein in Sittard-Geleen

Het Openbaar Ministerie vervolgt vier chemiebedrijven op het bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen. Sabic, OCI Nitrogen, Borealis en AnQore zouden te weinig maatregelen hebben genomen om zware ongelukken als branden en lekkages te voorkomen. Dat meldt de regionale krant De Limburger.

Het Functioneel Parket, dat milieucriminaliteit bij het Openbaar Ministerie onder zijn hoede heeft, verwijt de bedrijven ook dat ze zich niet genoeg aan voorschriften uit hun milieuvergunningen hebben gehouden.

Justitie keek naar de periode 2015-2017, toen zich op Chemelot zes zware ongevallen voordeden. De meest ernstige daarvan vonden plaats bij het Saudische concern Sabic. In 2015 zakte het dak van een nafta-opslagtank in en in het jaar daarna ontstond brand in een naftakraker. Daarbij raakten twee mensen ernstig gewond. Een van hen overleed enige tijd later.

Twee mensen raakten ernstig gewond. Een van hen overleed enige tijd later

Het strafrechtelijk onderzoek naar bedrijven op Chemelot begon al in 2016. De vier bedrijven moeten zich in november volgend jaar verantwoorden voor de rechtbank in Den Bosch.

Chemelot komt voort uit de bedrijfsactiviteiten van de Staatsmijn Maurits en DSM in de vorige eeuw. Met een oppervlakte van zo’n achthonderd hectare is Chemelot na de Botlek het grootste industriegebied voor chemie en een van de grootste aaneengesloten bedrijventerreinen in Nederland. Snelwegen en spoorwegen lopen er dwars doorheen.

Kleine pakkans

De afgelopen jaren liet wetenschappelijk en journalistiek onderzoek al zien dat omgevingsdiensten weinig controleren en dat het nog veel minder vaak komt tot het bestraffen van overtredingen van regels en voorschriften. Eerder deze maand maakte onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer duidelijk dat de provincie Limburg minder strikt optreedt dan andere instanties bij vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven die risicovol zijn voor gezondheid en milieu. De pakkans bleek klein, mede door het geringe aantal onaangekondigde controles. Van opgelegde dwangsommen wordt maar een zeer beperkt deel geïnd.

De provincie Limburg combineert op Chemelot meerdere rollen: ze is toezichthouder maar ook investeerder

In totaal houdt de provincie Limburg een oogje in het zeil bij zo’n zestig van de in totaal rond de 150 bedrijven en instellingen die zijn gevestigd op Chemelot. Bij vrijwel al die ondernemingen is sprake van een verhoogd risico op milieuverontreiniging en zware ongevallen.

De provincie Limburg combineert op Chemelot meerdere rollen: aan de ene kant is ze vergunningverlener, toezichthouder en controleur, aan de andere kant heeft de provincie meer dan tweehonderd miljoen euro geïnvesteerd in de Chemelot-campus op het bedrijventerreinen. Een flink aantal grote en kleine bedrijven werkt daar aan de ontwikkeling van nieuwe materialen.