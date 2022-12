NPO legt Ongehoord Nederland tweede sanctie in jaar tijd op

De radicaal-rechtse omroep Ongehoord Nederland heeft een tweede sanctie opgelegd gekregen van de NPO, maar het bestuur van de publieke omroep doet geen melding bij de staatssecretaris. Bij herhaaldelijk overtredingen kan de staatssecretaris Gunay Uslu (Media, D66) op verzoek van de NPO een procedure beginnen om de aspirant-omroep uit het bestel te verwijderen, maar de NPO stelt dat dat nu „niet aan de orde” is. Dat maakte de NPO donderdagmiddag bekend.

In juli was al een boete uitgedeeld van 2,5 procent van het jaarbudget (totaal 3,6 miljoen euro). De tweede sanctie valt met 1,5 procent van het jaarbudget lager uit, 56.065,45 euro, omdat de omroep volgens de NPO wel moet kunnen blijven functioneren en al eerder een boete heeft gehad.

De NPO is van oordeel dat ON de „wettelijke verplichting tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht niet nakomt”. Dit moet volgens een persbericht van de NPO worden opgevat als „niet handelen in overeenstemming met de publieke waarden en het niet willen voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen”.

Lees ook: ‘Ongehoord Nederland uit bestel zetten is onontgonnen gebied’

Grens van het toelaatbare

Aanleiding is onder meer een controversieel item afgelopen september in het lunchprogramma Ongehoord Nieuws, waarbij het n-woord werd gebruikt door een presentatrice en willekeurige beelden van geweld tegen witte mensen door zwarte jongeren te zien was. Kort daarop kondigde het bestuur van de NPO het voornemen aan om opnieuw een sanctie uit te delen, die afgelopen week vast is komen te staan. In die uitzending was volgens het NPO-bestuur de grens van het redactioneel toelaatbare „bereikt”. Het item leidde tot breed gedeelde afkeer bij omroepdirecteuren, KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers riep op tot een royement.

De ombudsman van de NPO, Margo Smit, heeft al twee keer negatief geoordeeld, maar in tegenstelling tot de eerste bestuurlijke sanctie staat deze tweede sanctie los van het Ombudsman-oordeel. De NPO kondigt wel aan begin 2023 opnieuw een standpunt in te nemen op basis van het tweede rapport van de Ombudsman.

Ongehoord Nederland noemt in een reactie de sanctie „onterecht en ongepast” en stelt „keurig” samen te werken binnen het publieke bestel.