Nederlanders massaal naar Duitsland, waar knallers goedkoper zijn dan hier

Wie van vuurwerk houdt, in het oosten van Nederland woont en op de portemonnee let, doet er goed aan om de Duitse grens over te steken om vuurwerkinkopen te doen. Een slecht bewaard geheim, zo lieten de lange rijen mensen zien die donderdagochtend voor Duitse vuurwerkshops ontstonden.