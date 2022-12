Naar Nederland gevluchte Russen hebben geen automatisch recht meer op langer verblijf

Russische dienstplichtigen die naar Nederland zijn gevlucht uit angst gemobiliseerd te worden voor de Russische krijgsmacht, mogen niet meer automatisch blijven. Dat geldt ook voor beroepsmilitairen die deserteren. Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie, VVD) heeft woensdag laten weten dat in ieder geval Russische dienstplichtigen (mannen in de leeftijd van 18 tot 27 jaar) die dienstweigeren of deserteren, voorlopig mogen blijven. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt de komende zes maanden geen beslissingen op hun asielaanvragen.

In Rusland geldt een algemene dienstplicht van 18 tot 27-jarigen, maar in september kondigde Moskou een mobilisatie af waarvoor ook oudere mannen konden worden opgeroepen. Het ging niet alleen om professionele strijdkrachten, maar ook grote delen van de bevolking werden in staat van paraatheid gebracht om tegen Oekraïne te vechten. Rusland wilde in eerste instantie 300.000 mensen oproepen.

Eind september liet Van der Burg weten dat Russen die naar Nederland komen om in hun eigen land de dienstplicht te ontlopen „zeker niet” worden teruggestuurd. Destijds maakte hij nog geen onderscheid tussen Russen die wel of niet daadwerkelijk hoeven te vrezen voor dienstplicht.

Het huidige besluit niet alle voor mobilisatie in aanmerking komende Russen automatisch te laten blijven, volgt op de aankondiging van de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe dat Rusland de militaire mobilisatie heeft afgerond. Personen die volgens Van den Burg „stellen te vrezen” de krijgsmacht in te moeten maar niet zijn opgeroepen, zouden daar in werkelijkheid niet meer bang voor hoeven te zijn. De IND beoordeelt binnen 21 maanden na asielaanvraag of iemand wel of niet mag blijven.