Minstens zestien doden bij brand in Cambodjaans casino

In Cambodja zijn donderdag ten minste zestien mensen omgekomen bij een een grote brand. Het vuur ontstond in een hotel-casino in de grensstad Poipet, melden internationale persbureaus. Cambodjaanse autoriteiten spreken van minstens vijftig gewonden en vele vermiste personen. De kans is groot dat het dodental nog verder zal stijgen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Op sociale media verschenen video’s van de brand. Er zijn mensen te zien die van het dak van het casino afvallen nadat zij door de vlammen geen kant meer op konden. Volgens het Cambodjaanse brandweerdepartement riepen mensen vanuit de hogere verdiepingen in het complex om hulp en gebruikten ze de zaklampen van hun telefoons om de brandweer te alarmeren op hun positie.

Veel van de slachttoffers komen uit het nabijgelegen Thailand, waar gokken verboden is. Thaise autoriteiten hebben brandweerlieden naar Poipet gestuurd om te helpen bij het blussen van het vuur. De brand woedde meer dan twaalf uur voordat het de brandweer lukte om de vlammen onder controle te krijgen. Volgens een bij het blussen betrokken brandweerman kwam dat doordat brandweerlieden met waterkanonnen niet goed bij de binnenruimtes van het casino konden komen.