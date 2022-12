Kabinet mag gezinshereniging voorlopig niet opschorten, oordeelt Raad van State

Het kabinet mag gezinshereniging van statushouders niet blijven blokkeren in afwachting van een hoger beroepszaak in januari. Dat heeft de Raad van State donderdag bekendgemaakt. De schorsingsverzoeken van de staatssecretaris zijn afgewezen omdat het „belang van de gezinsleden die nareizen” zwaarder weegt dan het „belang van de staatssecretaris om geen uitvoering te geven aan de rechtbankuitspraken”.

Het is de zoveelste tegenslag voor het juridisch controversiële gezinsherenigingsbeleid van het kabinet. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) zegt tegen persbureau ANP: „We hebben kennisgenomen van de uitspraak en de IND zal hier gevolg aan geven.”

Om overvolle asielzoekerscentra te ontlasten besloot Van der Burg in augustus dat asielzoekers zonder huisvesting hun gezinnen niet mogen laten overkomen naar Nederland, tot en met 2023. Eerder deze maand beslisten meerdere rechters dat deze zogenoemde nareisbeperking in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, Europese wetgeving én internationaal recht. Volgens een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst wachten momenteel rond de duizend gezinsleden door de nareisbeperking met afreizen naar Nederland.

Juridisch grondeloos

Van der Burg legde zich niet neer bij dat besluit, en ging in hoger beroep. Dat beroep dient in januari, ook bij de Raad van State. Tot die tijd wilde Van der Burg de nareisbeperking toch in stand houden door de uitspraak van de rechters te schorsen. De Raad van State heeft nu dus besloten dat het kabinet de uitspraak van de rechters niet tot nader order mag negeren. Gezinshereniging mag plaatsvinden, tenminste tot de uitspraak in de hoger beroepszaak.

VluchtelingenWerk Nederland zegt in een reactie dat staatssecretaris Van der Burg wil „doorprocederen tot het niet meer kan”. Volgens de hulporganisatie is „het bewust traineren van onwettig beleid dat zoveel gezinnen intens raakt”, politiek “op zijn lelijkst”. Daarnaast waarschuwt VluchtelingenWerk Nederland voor een opstapelend aantal dossiers van gezinsleden die wellicht recht hebben om over te komen, die straks allemaal tegelijk een visum krijgen: „De maatregel is bedoeld om de druk op de opvang te verlichten, maar dreigt nu helaas een nieuwe opvangcrisis te veroorzaken.”

Dat de nareismaatregel juridisch problematisch zou kunnen zijn, was van meet af aan helder. De ambtenaren van Van der Burg waarschuwden hem al dat de juridische grondslag van de beperking twijfelachtig is. In eerste instantie besloot een voorzieningenrechter in Haarlem op 5 december dat een Syrische vluchteling haar gezin per direct naar Nederland mocht halen. Toch hield Van der Burg vast aan de maatregel. Sindsdien volgden er ook uitspraken van de rechtbanken in Amsterdam, Den Haag, Arnhem en Breda, die allemaal concludeerden dat de maatregel juridisch grondeloos is.