Italië: ngo-boten mogen na redding van migranten niet naar drenkelingen blijven speuren

Ngo-boten die in de buurt van Italië migranten oppikken op de Middellandse Zee, moeten voortaan „onverwijld” naar een haven varen in plaats van op zee te blijven zoeken naar andere migranten in nood. Kapiteins die zich daar niet aan houden, krijgen een boete van 50.000 euro en bij herhaaldelijke overtreding worden hun boten in beslag genomen.

Dat heeft de Italiaanse regering woensdag besloten. Ook moeten de schepen van de ngo’s hun opvarenden volgens het decreet verplicht informeren dat ze niet alleen in Italië, maar overal in de Europese Unie om internationale bescherming kunnen vragen.

De maatregelen vormen een nieuwe stap in het inperken van de activiteiten van de ngo-boten. De rechtse regering van premier Giorgia Meloni betoogt dat de organisaties met hun activiteiten het werk van mensenhandelaren vergemakkelijken. De aanwezigheid van de boten zou mensen aanmoedigen de gevaarlijke reis over de Middellandse Zee vanuit Libië maken.

De ngo’s ontkennen dat. Volgens ten minste drie internationale conventies is het een plicht om mensenlevens te redden.

Verscheidene dagen

Missies van ngo’s op de Middellandse Zee duren meestal verscheidene dagen, waarbij hun boten diverse reddingsoperaties uitvoeren en vaak honderden mensen aan boord nemen. De organisaties vrezen dat de nieuwe regels hun werk zullen bemoeilijken.

Riccardo Gatti, die de leiding heeft over een reddingsschip van Artsen Zonder Grenzen, zei donderdag tegen dagblad la Repubblica dat het decreet deel uitmaakt van een strategie die „het risico op overlijden voor duizenden mensen vergroot”. Volgens Gatti zijn de regels die het moeilijker maken om meer dan één redding uit te voeren mogelijk in strijd met internationale conventies en zijn ze bovendien „ethisch onaanvaardbaar”.

102.000 migranten

In 2022 zijn er tot nu toe ongeveer 102.000 migranten in Italië van boord gegaan, blijkt uit gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van hen werden er ongeveer tienduizend door ngo-boten binnengebracht.

Enkele zuidelijke EU-lidstaten, waaronder Italië, vinden dat andere Europese landen zich meer zouden moeten inspannen om migranten van hen over te nemen. In juni van dit jaar werd er een akkoord gesloten waarin enkele landen beloofden om tienduizend vluchtelingen uit zuidelijke lidstaten over te nemen, maar dit wordt amper uitgevoerd. Zo trok Frankrijk zijn belofte in na een diplomatieke ruzie met Italië, dat weigerde om een ngo-boot met tweehonderd mensen aan boord in zijn havens te laten aanmeren. Uiteindelijk nam Frankrijk deze mensen op.