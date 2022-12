Herhaling: Gaat onze economie aan (te veel) crises ten onder?

Tijdens de kerstvakantie presenteren onze redactiechefs hun favoriete aflevering van afgelopen jaar. Vandaag: Daan van Lent, chef van de economieredactie.

Economen houden deze winter rekening met een recessie. Nu horen periodes van krimp erbij, maar deze keer is het anders. We hebben te maken met een polycrisis, die de toekomst onvoorspelbaarder maakt. Volgens economieverslaggever Maarten Schinkel zou dit weleens het begin kunnen zijn van een nieuw tijdperk: een economische ijstijd.

