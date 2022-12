Als ik 2022 ergens niet mee associeer, dan is het wel Diederik Gommers. Diederik Gommers, daar heb ik mezelf inmiddels van overtuigd, was een verzinsel van mijn verbeelding, een bij elkaar geijld personage in een koortsdroom. Niet omdat ik een hekel heb aan Diederik Gommers, wel omdat alleen een blik op die bril twee jaar genoeg was om te beseffen dat er iets goed mis was en ik waarschijnlijk nog wat langer binnen moest verpieteren. De baard van Jaap, de bril van Diederik – trauma.

Maar het AD vond Diederik Gommers, IC-baas en coronagezicht, wel degelijk typerend voor dit jaar, getuige een groot interview onder de noemer ‘Dit was 2022’. Technisch gezien zaten we in januari inderdaad nog in een lockdown-voor-de-zekerheid. Maar omdat er sindsdien zoveel is gebeurd, zoveel maatschappelijke onrust – de oorlog in Oekraïne, bijbehorende energiecrisis en mega-inflatie, boerenprotesten en klimaatprotesten, de werkomgeving bij Nederlandse tv-programma’s, een WK in Qatar en natuurlijk Yvonne Coldeweijer – is corona naar de achtergrond verdwenen. Maar zelfs als corona naar de achtergrond is verdwenen, en daarmee ook Diederik Gommers, dan zorgt Diederik Gommers er wel voor dat Diederik Gommers nog even naar de voorgrond komt.

Ik snap dat BN’er zijn verslavend is, gevraagd worden voor dingen is pure egostreling

Diederik Gommers is toevallig BN’er geworden, maar de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat dat niet echt tegen wil was, en zéker niet tegen dank. Hij zegt in het AD zich nu pas te realiseren „wat ik voor mensen betekend heb”. Hij wordt nog steeds herkend op straat – op zich logisch als ik besef dat alleen ik al deze man twee jaar lang vaker zag dan mijn familie en vrienden – en mensen bedanken hem dan nog steeds. Merci dat jij er was en merci dat je er nog steeds bent, overal.

In een interview in NRC ruim een jaar geleden – Diederik Gommers had het verhaal van Diederik Gommers in een boek laten optekenen – had hij gezegd klaar te zijn met al die media-aandacht. Een jaar later schuift hij nog steeds aan bij talkshows – wel over belangrijke zorgkwesties gelukkig – maar zit hij ook in de auto bij presentatrice Emma Wortelboer om over geitenpaadjes in Kosovo te stuntelen voor De gevaarlijkste wegen ter wereld. Maar, zegt hij in het AD: hij heeft heel veel andere programma’s afgewezen, hoor.

Ik snap wel dat BN’er zijn verslavend is, gevraagd worden voor dingen is pure egostreling, Diederik Gommers is wat dat betreft net Louis van Gaal, die volgens mij al twintig jaar met pensioen zou zijn. Het is precies de reden dat zo’n bestaan voor mij niet hoeft, want hoe meer je er bent, hoe minder graag mensen je op een gegeven moment zien en hoe groter de kans dat ze columns over je gaan schrijven.

Ik vertelde mijn vriend, naast me in de trein, dat ik een interview met Diederik Gommers aan het lezen was. Hij keek me strak aan. „Wie?”

