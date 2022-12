Elke verpleegkundige verdient een pauze met een kop thee en een koekje – en dat kan in tien minuten

Brits zorgpersoneel kan veilig een kop thee drinken in tien minuten, helemaal als ze er een koekje in dopen. De drinkbare temperatuur van 61 graden Celsius wordt bij 240 milliliter theewater gemiddeld in 370 seconden bereikt met toevoeging van 40 milliliter melk. Van de vier geteste biscuitjes biedt een haverkoekje de beste combinatie van onder meer voedingswaarde, afkoeltijd en het breekpunt bij dopen.

Twee artsen uit een Welsh kinderziekenhuis toonden dit aan in onderzoek dat is verschenen in het speciale kerstnummer van het wetenschappelijke The BMJ (voorheen British Medical Journal).

De onderzoekers stelden eerst vast dat thee veilig drinkbaar is bij 61 graden en deden een opfriscursus ‘good cuppa preparation’ (GCP). Ze goten 240 ml kokend water in een onverwarmde mok met een theezakje waarna de thee gemiddeld 82 graden was. Ze roerden het zakje 60 seconden rond met een metalen lepeltje, drukten in het zakje, haalden het uit de mok, goten er 40 ml halfvolle melk bij uit een koelkast van 4 graden en startten de stopwatch. Elke dertig seconden slurpten zij wat thee, met het risico op tongverbranden. Na gemiddeld 370 seconden, ruim zes minuten, was de thee veilig drinkbaar.

Vier soorten biscuitjes

Het experiment werd ook met 30 ml melk gedaan, maar na een pilot werd gekozen voor 40 ml om mee te testen: de onderzoekers prefereerden de kleur die de thee met 40 ml melk aanneemt. De tijd voor water koken en theezetten werd niet meegenomen. Er bleek ook geen gestandaardiseerde methode te vinden, passend bij een moderne werkomgeving.

Bij het starten van de stopwatch werden in zes sessies vier soorten biscuitjes in de thee gedoopt om te kijken met hoeveel seconden de afkoeltijd verkort kon worden. De digestive deed dat het snelst, met 240 seconden Tijd tot Drinkbare Thee (TTDT), daarna het haverkoekje (270 seconden). De hypothese was dat de best absorberende koekjes de TTDT zouden drukken, maar een bedruppeld Rich Tea-koekje liet de meeste thee achter op een keukenpapiertje. Het haverkoekje brak bij het dopen in de thee als laatste in tweeën (zowel in als buiten de thee). Ook telde die de meeste calorieën: gunstig in ziekenhuizen, waar personeel eerder te weinig dan te veel eet.

Goede hydratering en voeding zijn van fundamenteel belang, alleen al om niet ‘hangry’ (hongerig en chagrijnig) te worden, schrijven de auteurs. Optimale vocht- en energie-inname is essentieel voor topprestaties van zorgpersoneel.

De insteek van deze kleine studie, en van dit hele kerstnummer van BMJ, mag dan ludiek en humoristisch zijn, in één zin schuilt toch zeker een serieuze ondertoon: het zijn zware tijden voor de Britse publieke sector, met name sinds de coronapandemie. En dan worden in dit artikel de stakingen van zo’n honderdduizend verpleegkundigen en een flinke toename van het aantal griepopnames in de afgelopen maand nog niet eens genoemd. „We hebben gezien dat medewerkers pauzes overslaan uit tijdgebrek.”

De artsen onderzochten weliswaar een uitgesproken Brits gebruik, maar het experiment zou ook relevant kunnen zijn voor landen waar thee zonder melk wordt gedronken. Een tekortkoming in de studie is dan wel dat de afkoeltijd niet gemeten is met thee zonder melk.