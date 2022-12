Een opgeblazen wipkip kost de gemeente 1.500 euro

Een wipkip: 1.500 euro. Een bankje: 585 euro. Straatnaambord: 100 euro. In de gemeente Katwijk hangen sinds dinsdag op honderdvijftig plekken prijskaartjes aan straatmeubilair, met als doel de inwoners inzicht te geven hoe duur het is ondergrondse vuilnisbakken (1.500 euro) of verkeersborden (130 euro) te vervangen.

Vorig jaar kostte vuurwerkschade Katwijk 25.000 euro. Exclusief de schade aan putten, benadrukt wethouder Jacco Knape (Groene leefomgeving en Financiën, SGP): „Die zien we pas in de loop van het jaar als ze overlopen of het gaat stinken.” Dat schadebedrag is al aanzienlijk minder dan in 2015, toen het nog 60.000 euro bedroeg. Sindsdien probeert Katwijk elk jaar op „ludieke wijze” aandacht te vragen onder het motto ‘Houd de boel heel’.

Tijdens de vorige jaarwisseling werd in heel Nederland voor zo’n 10 miljoen euro schade aan woningen en auto’s aangericht, maakte het Verbond van Verzekeraars in januari bekend. Maar hoeveel schade de ruim 340 gemeenten hadden, is niet bekend. Maar de individuele bedragen zijn fors: Amsterdam (bijna 882.000 inwoners) schatte het schadebedrag op 536.000 euro, de Noord-Brabantse gemeente Dongen (bijna 26.500 inwoners) tussen de 10.000 en 15.000 euro.

Geldtekort

En dat terwijl veel gemeenten met structurele geldtekorten kampen. „Van het bedrag kunnen we andere mooie dingen doen. De jongerenvoorzieningen hebben hier allemaal geld tekort. Nu steek je het in wat een klein groepje vernielt”, zegt wethouder Knape. Katwijk heeft niet de illusie dat er geen schade zal zijn komende Oud en Nieuw, wel dat inwoners zich bewust worden van wat vuurwerk aanricht.

Al eerder probeerden andere gemeenten inwoners met prijskaartjes te laten zien hoeveel vervanging van straatmeubilair kost. Katwijk gaat nog een stapje verder: een 13-jarige inwoner maakte van de kaartjes een digitale speurtocht. De winnaar krijgt een kijkje achter de schermen van de gemeentelijke vuurwerkshow.