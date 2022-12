Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van het jaar 2022

De 66-jarige Volodymyr zit op deze in juli genomen foto in zijn beschadigde appartement in Kramatorsk, gelegen in de oostelijke Donbas-regio. Hij raakte gewond tijdens een luchtaanval. In juli viel Lysytsjansk als laatste grote Oekraïense stad in de provincie Loehansk, eveneens in de Donbas-regio, in Russische handen. Foto Nariman El-Mofty / AP