Chinese reizigers testen op corona? Italië zegt ja – maar staat in Europa alleen

De Italiaanse premier Giorgia Meloni roept Europese landen op om haar voorbeeld te volgen en reizigers uit China ook te gaan testen op corona, maar tot nu toe zonder succes. Een speciale gezondheidscommissie van de Europese Unie kwam donderdag bijeen in een spoedberaad, maar daaruit volgde geen gecoördineerde actie. Sommige andere lidstaten hebben zich al uitgesproken tegen zo’n testplicht.

Als eerste en tot nu toe als enige Europese land kondigde Italië woensdag een verplichte coronatest aan voor mensen die aankomen uit China. Maandag was het vliegveld in Milaan al begonnen met het testen van passagiers die aankwamen uit Beijing en Shanghai en ontdekte zo dat bijna de helft besmet was. De vrees is dat zulke reizigers nieuwe, ontwrichtende varianten zullen meenemen, nu het virus in China ongecontroleerd rondgaat én het land vanaf 8 januari zelf weer ‘opengaat’. Daardoor zal het reizen van en naar China weer sterk toenemen. Ook verschillende Aziatische landen, waaronder Japan en Maleisië, kondigden al een testplicht in, net als de Verenigde Staten.

Meloni zei donderdag tijdens een persconferentie dat ze „verwacht en hoopt” dat andere Europese landen ook gaan testen. Ze benadrukte ook dat de Italiaanse maatregel niet effectief zou zijn als de rest van Europa niet volgt, omdat mensen binnen Europa vrij kunnen reizen.

Vijfsterrenhotels

Vertegenwoordigers van de lidstaten spraken elkaar donderdagochtend over de kwestie. Na afloop benadrukte het departement van de Europese Commissie dat over gezondheid gaat in een tweet dat „coördinatie van nationale reacties” noodzakelijk is en dat de „discussie” nog wordt voortgezet, maar onduidelijk is wanneer. Een akkoord over coördinatie was echter niet bereikt.

Andere Europese landen zien een testplicht vooralsnog niet zitten. Oostenrijk jubelt bijvoorbeeld juist in een persbericht dat Chinese toeristen eindelijk weer ongehinderd kunnen komen. Het wegblijven van deze groep heeft tijdens de pandemie voor „grote verliezen” gezorgd – vooral voor vijfsterrenhotels.

Ook Nederland ziet geen aanleiding om het Italiaanse voorbeeld te volgen. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid: „We houden de situatie goed in de gaten via het RIVM en het European Centre for Disease Prevention and Control. Als het signaal komt dat maatregelen nodig zijn, dan zijn we er klaar voor.” Frankrijk, Duitsland en Portugal hebben zich ook al uitgesproken tegen een testplicht, schrijft persbureau Reuters – zolang er geen nieuwe enge variant opduikt. En ook Noorwegen en Finland hebben dat standpunt, schrijft de Financial Times.

Het is niet voor het eerst dat lidstaten het niet eens zijn over coronamaatregelen. Aan het begin van de pandemie hadden zij bijvoorbeeld ook zelf al allerlei maatregelen genomen voordat de EU half maart reisbeperkingen oplegde voor reizigers van buiten de EU.