De deurintercom klonk bij het vallen van de avond. Ik zag een onbekend gezicht op het scherm. Hij schreeuwde een woord dat ik niet kon verstaan. „Wie bent u?” vroeg ik. Hij schreeuwde hetzelfde onverstaanbare woord.

Ik aarzelde. Een onbekende persoon het gebouw binnenlaten was, ook voor de buren, niet zonder risico. Zelfs met het aannemen van pakjes voor anderen moest je oppassen, het kon een smoes zijn om het gebouw binnen te dringen. Voorzichtigheid is ook de moeder van het appartementengebouw geworden.

Toch liet ik deze man bovenkomen, misschien juist door zijn machteloosheid om zich verstaanbaar uit te drukken. Toen hij de ronding van de trap genomen had en zijn gezicht onder mij verscheen, brulde hij het woord wéér – en opeens verstond ik hem. Hij schreeuwde: „Krantenbezorger!” En hij lachte er een brede grijns bij.

Hij was een twintiger met een woeste haardos en een spleetje tussen zijn voortanden. „Sorry”, zei ik, „de intercom vervormde je stem, ik kon je niet verstaan.” „Ja, ik ben de bezorger”, zei hij in gebroken Nederlands, „elke morgen breng ik hier vier kranten: Het Parool, Trouw, de Volkskrant en NRC.” „Jazeker”, zei ik, „altijd stipt om 7 uur zonder één keer over te slaan.”

Hij bleef halverwege de trap staan toen ik hem tegemoet kwam en gaf me een paars papiertje met de namen van de kranten die hij bezorgde. Verder hoefde hij niets te zeggen, het nieuwe jaar naderde immers. „Kom binnen, ik pak het geld”, zei ik, maar hij klom slechts twee treden hoger en bleef daar kennelijk liever staan.

Ik bracht hem het geld dat hij aannam zonder naar de waarde van het biljet te kijken. Ik wilde nog iets zeggen, maar hij had haast en snelde alweer de trap af. „Dank u!” riep hij nog voor hij in de kille duisternis verdween. De volgende dag las ik in een krant een briefje waarin een lezer zich beklaagde over het feit dat twee bezorgers van dezelfde krant om een fooi hadden gevraagd – één van hen moest een bedrieger zijn. Ik dacht aan mijn bezorger. Néé, besloot ik, hoe had hij anders kunnen weten dat ik vier kranten kreeg?

Krantenbezorgers, ik heb veel aan ze te danken. Als schrijver voor kranten en als lezer van kranten. Ze brachten mijn producten rond en ze bezorgden me ontelbare uren vol leesgenot. Vroeger werden ze ook wel krantenjongens genoemd; krantenmeisjes waren er ook, maar dat was een kleine minderheid.

Er ontstond zelfs een uitdrukking, ontleend aan de Nederlandse vertaling van een Duits jongensboek, die je nauwelijks meer hoort: van krantenjongen tot miljonair. Het stond voor iemand die zijn ambities snel en slim verwezenlijkte. Thomas Edison, uitvinder en zakenman, was zo iemand: hij begon als straatverkoper van kranten. De journalist Sander de Kramer, ooit hoofdredacteur van de Rotterdamse straatkrant, draaide het om en schreef de bestseller Van miljonair tot krantenjongen over geslaagde mensen die aan lager wal raakten.

Het is een uitstervend beroep, want de papieren krant zal steeds meer overgaan in een digitale krant. Ik hoor hoofdredacteuren schattingen maken van vijf tot tien jaar waarin deze verandering haar beslag zal krijgen. Krantenbezorgers stuiten omstreeks de jaarwisseling nog weleens op de dichte deur van zuinige mensen. Jammer. Hou ze in ere zolang het nog kan.