Trein botst op veegwagen in het Limburgse Tienray, een dode

In het Limburgse Tienray is woensdag een wagon van een passagierstrein ontspoord na een botsing met een veegwagen. Daarbij is de bestuurder van de auto om het leven gekomen, meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord. In de trein raakten de machinist en twee passagiers lichtgewond.

De trein botste rond 14.45 uur ter hoogte van de Spoorstraat op een veegwagen, waarbij de bestuurder gewond raakte en uiteindelijk overleed. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldde rond 16.20 uur dat de trein nog op het spoor staat en dat de 34 inzittenden zo snel mogelijk worden geëvacueerd. Voor mensen die daar behoefte aan hebben, wordt slachtofferhulp geregeld.

Hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt. Door het ongeluk is volgens Arriva het treinverkeer tussen Venray en Venlo momenteel gestremd.