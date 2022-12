TikTok-verbod voor leden Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

Leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden moeten de app TikTok van hun werktelefoon verwijderen. Dat heeft de hooggeplaatste ambtenaar van het Huis (Chief Administrative Officer) Catherine L. Szpindor dinsdag in een e-mail meegedeeld aan alle leden. In de e-mail, die in handen is van het Amerikaanse NBC, schrijft ze onder andere dat TikTok „vanwege veiligheidsproblemen een groot risico vormt voor de gebruikers”.

De nieuwe regel is de volgende in een reeks stappen van de Amerikaanse overheid om het gebruik van de Chinese app terug te dringen. Vorige week maakten negentien staten bekend TikTok deels te hebben geblokkeerd op overheidsapparaten, zoals telefoons en laptops. Ook militairen en leden van het Congres mogen de app niet meer op hun werktelefoon hebben. Het Congres nam vorige week een wetsvoorstel aan om de app op alle overheidsapparaten te verbieden. Er gaan ook geluiden op voor een landelijk verbod. TikTok heeft ongeveer honderd miljoen Amerikaanse gebruikers.

De Amerikaanse overheid en staatsoverheden vrezen dat China de app kan gebruiken om gebruikers in Amerika te volgen, te bespioneren en invloed uit te oefenen. Eerder dit jaar werd bekend dat het Chinese personeel van TikTok toegang heeft tot de data van Europese en Amerikaanse gebruikers, al zei het techbedrijf zelf eerder dat dat niet het geval was. Enkele dagen geleden kwam naar buiten dat werknemers van ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, op onrechtmatige wijze toegang verkregen tot de gebruikersdata van twee Amerikaanse journalisten.