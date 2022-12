Snelweg bij Apeldoorn geblokkeerd door metershoog onderdeel windturbine

Bij knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn is in de nacht van dinsdag op woensdag een metershoog onderdeel van een windturbine op de weg geraakt, schrijft Rijkswaterstaat woensdagochtend. De verbindingsweg naar Arnhem, die de A1 vanuit Hengelo verbindt met de A50, is voorlopig dicht om het turbine-onderdeel te bergen.

Het gaat om de voet van een windturbine, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten aan NRC, de zogeheten pijler. Het tachtig ton zware onderdeel werd vannacht over de weg vervoerd. Rond half drie ‘s nachts ging het mis en raakte de turbinepijler op de weg. Daarbij raakte niemand gewond. Hoe het onderdeel los kon raken, is niet duidelijk.

De Inspectie Leefomgeving en Transport doet onderzoek naar het incident. Daarna volgt de berging, die naar verwachting tot woensdagmiddag twaalf uur duurt. Vervolgens wordt bekeken of er schade is aan het asfalt en de vangrail en volgen eventuele reparaties. Grote verkeersproblemen levert dat niet op, verwacht Rijkswaterstaat. Het is in deze tijd van het jaar rustig op de weg. Verkeer tussen Hengelo en Arnhem wordt omgeleid via Apeldoorn.