Pietje Bell is geschikt voor kinderen vanaf negen jaar, oordeelt Kijkwijzer

De film Pietje Bell krijgt toch niet de leeftijdsclassificatie „geschikt voor twaalf jaar en ouder”. Dat heeft het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, woensdag besloten. Maandag werd bekend dat het NICAM de classificatie wilde aanpassen naar „twaalf jaar en ouder”. Nadat de organisatie daar veel klachten over ontving, werd het advies aangepast naar „geschikt voor negen jaar en ouder”. Sinds zijn verschijning in 2002 was de film volgens Kijkwijzer altijd geschikt voor alle leeftijden.

Het NICAM nam het besluit maandag nadat er bij de organisatie klachten waren binnnengekomen over de film. „Meerdere kinderen” werden bang van „gewelddadige scènes” in de film die zij kijken op een online streamingdienst, schrijft de organisatie. Ook weegt mee dat er nieuwe inzichten zijn over de invloed van gewelddadige scènes op kinderen, vertelt een woordvoerder. Het advies „voor alle leeftijden” ging daarom naar „twaalf jaar en ouder”. Door de film die classificatie mee te geven, viel hij in dezelfde categorie als dinofilm Jurassic World en Bond-film No Time To Die. Dat was toch niet passend, aldus de woordvoerder.

Middenweg

Maar geschikt voor alle leeftijden vond de organisatie de film ook niet. In een scène in het klaslokaal krijgt Pietje van de schoolmeester „met de lineaal”. Aan het einde van de film sterft een van Pietje Bells vrienden. Beide scènes zijn te eng voor jonge kinderen, aldus de woordvoerder. Het NICAM kwam zodoende uit op de middenweg „negen jaar en ouder”.

Pietje Bell staat op het uitzendschema voor Oudjaarsdag. Nu de leeftijdsclassificering is aangepast, wordt de film gewoon uitgezonden om 11.15 uur op NPO Zapp, laat een woordvoerder van de KRO-NCRV weten aan NRC. Producent Dave Schram zei eerder tegen ANP bereid te zijn scènes te schrappen of in te korten als dat ervoor zou zorgen dat de film uit te zenden is, maar dat is niet nodig.

