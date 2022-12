OM: Hebe en Sanne kwamen om het leven door ongeluk

Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26) zijn in oktober om het leven gekomen door een ongeluk. Dat concludeert het Openbaar Ministerie woensdag na onderzoek. De politie vermoedde dat al, maar nu is een misdrijf definitief uitgesloten. Sanne was eerder als verdachte aangemerkt, maar ook daarvan is „geen enkele sprake meer”.

Sanne reed op 17 oktober met Hebe van de dagbesteding in Raamsdonksveer naar haar huis in Vught, maar onderweg werden ze vermist. Een Amber Alert werd uitgestuurd en een grootschalige zoekactie opgetuigd. Twee dagen later troffen hulpverleners bij knooppunt Empel een auto met twee overleden personen aan.

De zoekactie kreeg veel publieke aandacht. De burgemeester van Geertruidenberg, de gemeente van Raamsdonksveer, sprak in een verklaring van een „verschrikkelijk drama voor alle betrokkenen”. Het onderzoek naar het ongeval is nu gesloten.