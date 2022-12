‘Russische raketten op burgerdoelen in Cherson’

Oekraïne beschuldigt Rusland ervan 33 raketten te hebben afgevuurd op burgerdoelen in de Oekraïense stad Cherson in de nacht van dinsdag op woensdag. De generale staf van de strijdkrachten van Oekraïne heeft in zijn ochtendrapport op Telegram geschreven dat Russen bevolkte gebieden op de rechteroever van de Dnjepr-rivier vlakbij Cherson hebben aangevallen, meldt persbureau Reuters. Moskou ontkent civiele aanvallen te plegen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

De dag voor Kerst vielen er in Cherson elf doden en tientallen gewonden bij een aanval op een centrale markt in de stad. De Zuid-Oekraïense havenstad werd vorige maand bevrijd door Oekraïense militairen, wat als een van de belangrijkste overwinningen van Oekraïne wordt gezien in de elf maanden durende oorlog. Vooral in de oostelijke stad Bachmoet wordt momenteel hevig gevochten. Een groot deel van de 70.000 inwoners hebben de tot ruïnes beschoten stad inmiddels verlaten.

De VN-mensenrechtenorganisatie ONHCR schat dat er ongeveer 7.000 burgerslachtoffers, onder wie ruim 400 kinderen, zijn gevallen in Oekraïne sinds het begin van de invasie in februari. Het werkelijke aantal burgerdoden zal waarschijnlijk „aanzienlijk hoger” zijn volgens de organisatie, omdat er weinig informatie komt uit vijandelijke gebieden.