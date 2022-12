Nieuwe wet maakt verkoop van waardevolle kunst aan het buitenland moeilijker

Nederlandse kunst die zo waardevol is dat deze behouden moet blijven voor Nederland mag in de toekomst niet zonder meer aan het buitenland worden verkocht. In een Kamerbrief heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66) dinsdag bekendgemaakt dat zij daarvoor regels in een wet gaat vastleggen.

De staatssecretaris reageert met haar brief op het advies van de Commissie Collectie Nederland onder leiding van Sybrand van Haersma Buma, de burgemeester van Leeuwarden. In maart pleitte de commissie al voor een actiever beschermingsbeleid van de overheid voor nationaal erfgoed in particuliere handen. De commissie-Buma kwam er na ophef over heimelijke kunstverkopen door de koninklijke familie. Zo liet prinses Christina in 2019 een tekening van Rubens veilen.

Uitvoervergunning

Uslu legt in haar brief uit dat voor objecten met een bepaalde waarde- of ouderdomsdrempel die in het bezit van particulieren zijn, straks zowel voor binnen als buiten de EU een uitvoervergunning moet worden aangevraagd als de eigenaar het object wil verkopen.

Voordat zo’n vergunning wordt afgegeven, beoordeelt een onafhankelijke commissie of het object onvervangbaar en onmisbaar is. Als dat het geval is, krijgen het Rijk, musea en particulieren als eerste de kans tot aankoop. Pas als er geen Nederlandse geïnteresseerden zijn, mag het werk in het buitenland worden verkocht.

„Dankzij deze vergunningen kunnen we van tevoren bekijken of we iets zo waardevol vinden, dat we het voor de Collectie Nederland willen behouden”, aldus Uslu. Met de Collectie Nederland bedoelt de staatssecretaris „het totaal van de publiek toegankelijke geregistreerde collecties en de niet-toegankelijke, particuliere, collecties waarvoor de overheid verantwoordelijkheid heeft genomen”, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Unieke stukken

Het zal niet om grote aantallen kunstwerken gaan waarvoor een uitvoervergunning moet worden aangevraagd, zegt Uslu. „Ik ben niet van plan om de kunstmarkt te verstoren. Het zal echt gaan om uitzonderlijke situaties, om heel bijzondere, unieke stukken.”

Een nog op te richten onafhankelijke adviescommissie ‘Onvervangbaar en Onmisbaar’ gaat adviseren of een specifiek kunstobject of samenhangende objecten onmisbaar en onvervangbaar zijn.

Omdat een wijziging van de Erfgoedwet nodig is, zal het enkele jaren duren voordat alle maatregelen van kracht zijn.

