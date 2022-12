Negentien jaar cel voor trucker die ontvoering gouverneur Michigan beraamde

Barry Croft Jr., een van de mannen die van plan was de gouverneur van Michigan te ontvoeren, krijgt negentien jaar en zeven maanden gevangenisstraf. Dat schrijven Amerikaanse media over het vonnis in hoger beroep dat de rechter in Michigan woensdag heeft uitgesproken. Donderdag werd Crofts metgezel Adam Fox veroordeeld tot zestien jaar cel.

Croft, een vrachtwagenchauffeur uit Delaware, was volgens de officier van justitie het brein achter het plan. Hij was deel van de militie die gouverneur Gretchen Whitmer in 2020 wilde ontvoeren, onder meer door een brug op te blazen om de politie te vertragen. De FBI infiltreerde in de groep en verzamelde zo het bewijsmateriaal waarmee onder meer Croft nu is veroordeeld.

Whitmer bekritiseerde Trump toen het kidnappingsplan in 2020 naar buiten kwam, omdat ze vond dat de toenmalige Amerikaanse president te weinig deed tegen extreemrechtse milities. In de verkiezingen van vorige maand werd Gretchen herkozen als gouverneur, ten koste van een Trump-gezinde kandidaat. Op 1 januari wordt ze opnieuw beëdigd.

Barry Croft Jr.. Foto Delaware Department of Justice via AP

