Kosovaarse autoriteiten kondigen vrijlating Servische oud-politieagent aan

De voormalige Servisch-Kosovaarse politieagent Dejan Pantic wordt vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank van Pristina, de Kosovaarse hoofdstad, woensdag aan persbureau Reuters. Pantic, die tot de etnisch-Servische minderheid in Kosovo behoort, werd op 10 december door de Kosovaarse autoriteiten gearresteerd op beschuldiging van het mishandelen van politieagenten tijdens een protest.

De opsluiting van Pantic was de meest directe aanleiding tot spanningen tussen de Kosovaarse regering en de etnisch-Servische minderheid. Protesterende Serviërs in het noorden van Kosovo blokkeerden wegen door barricades op te werpen en eisten Pantic’ vrijlating. Ook ontstonden in de regio geregeld schietpartijen. De ontwikkelingen ontlokten de Servische premier Ana Brnabić tot dreigende taal. Volgens haar stonden Servië en Kosovo „aan de rand van een gewapend conflict”. Dinsdag had Servië zijn leger in de hoogste staat van paraatheid gebracht na weken van verhoogde spanningen.

Het conflict tussen Kosovo en Servië smeult al jaren. De recente opflakkering komt na maanden van discussie over de uitgifte van kentekenplaten. Kosovo wil al jaren dat de ruim 50.000 Serviërs in het noorden hun Servische kentekenplaten inwisselen voor die van Pristina. Het besluit is een poging om het Kosovaarse gezag over het eigen grondgebied te doen gelden. Dat werd gezien als een provocatie, waarna veel Kosovaarse Serviërs die bij overheidsdiensten werken, zoals Pantic, ontslag namen. Het nummerbordenplan werd uiteindelijk ingetrokken, maar de ongeregeldheden hielden aan.

