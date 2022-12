Tegenover me in de trein zitten een jonge vrouw en een wat oudere vrouw. Ze komen van het werk en praten geanimeerd over het afgelopen jaar. Nu begint de vakantie maar wat was het leuk en wat hebben ze een plezier gehad dit semester. Dan nadert het afscheid. Ze lijken het allebei jammer te vinden. Bij station Schiphol stapt de jonge vrouw op, verlaat lachend de trein en roept: „Mail me niet!”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl