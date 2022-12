‘Huilt u maar door, mevrouw’

Naar zijn aard is het nieuws een ernstige aangelegenheid. Zeker in het nu bijna afgelopen jaar 2022 waarin de ene crisis de andere leek op te volgen. Gelukkig bestaat sinds 2002 het ikje als tegengif. De dagelijkse rubriek op de achterpagina geschreven door NRC-lezers die met korte, persoonlijke anekdotes het nieuws relativeren. De leukste exemplaren – geheel arbitrair, bij minstens twee leden van de social media redactie moeten de mondhoeken omhoog krullen – worden gedeeld op de sociale media. De soms wel duizenden likes bewijzen dat de ontroerende, grappige of onverwachte ontboezemingen voor vele volgers een lichtpuntje zijn. Daarom, tien van de populairste ikjes van 2022. (En vergeet niet, zonder jou geen ik: max. 120 woorden, naar ik@nrc.nl)

Miriam van ’t Hek coördinator social media

Stiltecoupé Tegenover mij in de trein gaat de mobiele telefoon van een jonge vrouw. Ze neemt op met: „Sorry, ik zit in de stiltecoupé,” en hangt op. Verontschuldigend zegt ze tegen mij: „Niet zo’n leuke jongen.” We zitten niet in een stiltecoupé. Jan van Saase

Printje Vrijdagmiddag zie ik twee studentes zoekend rondlopen op mijn afdeling op de universiteit. Ze zoeken een computer om iets te printen. Ik bied hulp aan. „Mail het maar even”, zeg ik. „Dat zou heel fijn zijn. Het moet vandaag”, zeggen ze. Meewarig denk ik terug aan mijn eigen studententijd, met last minute inleveren van papers. Ik ben blij dat ik kan helpen en geef mijn e-mailadres, zodat ik het kan printen. In mijn mail verschijnt een retourbon voor online bestelde kleding. Eric van der Hijden

Positiviteit Zaterdagmiddag in de supermarkt. Terwijl ik van de ketchup naar de kappertjes loop, hoor ik uit de omroepinstallatie: „Lotte mag er zijn. Lotte mag er zijn.” Heel even word ik heel vrolijk van de positiviteit van deze supermarktomroeper. Maar dan zie ik iemand van de vulploeg voorbij snellen. Waarschijnlijk Lotte. Op weg naar het magazijn. Chris Zintel

Afwezigheid ‘Mam, kijk je messenger. Ik heb snel een boek nodig, digitaal. Ik heb over 70 minuten les en als ik dat boek niet heb, mag ik de les niet in, dus meer afwezigheid. Het boek zit al in het winkelmandje, wachtwoord schooliskut.” Henrique Staal

Asociaal Na een dramatisch ongeluk kwam het besluit tot euthanasie. Hij was jong en geliefd. Het afscheid is ontroerend mooi. Na afloop, alleen in mijn auto, komt de ontlading. Schaamteloos huil ik en twee lagen waterproof mascara belanden op mijn wangen. Ik sta asociaal geparkeerd, half op de stoep in de buurt van de begraafplaats. Dan wordt er op het raam geklopt door een politieagent. Snel veeg ik mijn ogen droog en open het raam. De agent: „Oh, sorry, mevrouw. Gecondoleerd. Huilt u maar door, hoor.” Renata Beck

Gasprijzen Vorige week overleed onze lieve hond. Veel verdriet, hij was tien jaar onze trouwe vriend. We beleefden zijn laatste dagen intensief samen. We besloten hem te laten cremeren. Paar dagen na het inslapen een telefoontje van het dierenuitvaartcentrum. Na veel lieve troostende woorden en medeleven kwam de vraag: vanwege de hoge gasprijzen moest het crematorium ook kosten besparen. Of we er moeite mee hadden of er een klein knaagdiertje gelijk mee de oven in ging. De hoopjes as zouden strikt gescheiden blijven. Anja Schreijer

Schapenvacht Met een klant sta ik uitgebreid te praten over de aankoop van een bank. Ze vindt het fijn dat de stof behaaglijk voelt, maar hoe zit het met vlekken en is de stof wel sterk genoeg, want Knoet springt vaak ruw op de bank en maakt ook veel vlekken. Ik vertel over schapenvachten en dat niet alle honden hiervan houden, maar dat als er wel een match is, veel bankproblemen zijn opgelost met een schapenvacht op de bank. Ze schudt het hoofd. Knoet is haar man. Robert Leemker

Overbodig Na herhaaldelijke mailtjes van de opticien toch maar langsgegaan voor een periodieke oogkeuring. Met lichte tegenzin, want is dat niet wat overbodig? Ik neem plaats achter de oogmeter en de opticien begint: „Lees maar voor.” Ik zeg vol zelfvertrouwen: „Veertien, zes, elf.” De opticien kijkt me verbijsterd aan: „Mevrouw, dit zijn letters…” Romée Lagerveld

Fooi In het restaurant vraag ik om de rekening. Die komt op totaal 134,50 euro. „Maak er maar 150,00 euro van”, zeg ik en pak mijn pinpas. Ze vraagt mij of ik niet contant kan betalen. Ik heb echter geen cash bij mij. „Jammer”, zegt ze, „nu gaat de hele fooi naar de baas.” Zonder verder wat te zeggen pakt ze het pinapparaat en tikt het bedrag van de rekening in, zonder fooi. John Pelle