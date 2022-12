Hooggerechtshof VS: pandemiebeleid dat migratie tegengaat blijft van kracht

Een Amerikaanse zorgmaatregel uit de coronaperiode, waarmee staten migranten kunnen weren of uitzetten, blijft voorlopig van kracht. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof dinsdag besloten, melden internationale persbureaus. De controversiële maatregel maakt het mogelijk migranten zonder papieren tegen te houden op grond van het bestrijden van infectieziekten en de risico’s voor de volksgezondheid. De maatregel zou eigenlijk afgelopen 21 december zijn verlopen.

De regeling, ook wel bekend als Title 42, verwijst naar een volksgezondheidswet uit 1944 en werd aan het begin van de coronapandemie ingevoerd onder de toenmalige president Donald Trump. Sinds begin 2020 hebben Amerikaanse ambtenaren 2,5 miljoen keer iemand uitgezet op grond van de maatregel die aanvankelijk tijdelijk zou zijn. Gevluchte migranten uit landen als Venezuela worden zo onmiddellijk teruggestuurd, waardoor het voor hen niet mogelijk is een asielaanvraag in te dienen. Veel vluchtelingen hebben de afgelopen jaren daardoor ervoor gekozen illegaal de grens naar de VS over te steken.

‘Geen Covid-crisis’

Het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding CDC probeerde Title 42 in april dit jaar te beëindigen, omdat deze niet meer nodig zou zijn. De regering van huidig president Joe Biden wil ook van de maatregel af. Maar een federale rechter in Louisiana besloot in het voordeel van negentien Republikeinse staten dit af te weren, omdat veel zuidelijke staten vrezen voor een migratiegolf. Een andere federale rechter in Washington oordeelde in november juist weer dat de maatregel afgeschaft moet worden, waarna het Hooggerechtshof zich erover boog. Het Hof zegt in februari 2023 de zaak opnieuw te herzien en in juni een uitspraak te doen. Tot die tijd blijft de pandemiemaatregel van kracht.

Tegenstanders van de regeling zeggen dat de noodsituatie waarop het beleid is gebaseerd, allang is verstreken. Twee van de vier rechters van het Hooggerechtshof die stemden voor de afschaffing van Title 42, schrijven dat de „huidige migratiecrisis geen Covid-crisis is”. Vijf rechters stemden voor het behoud van de maatregel. Hulporganisaties vrezen dat door het in stand houden van het grensbeleid opvangcentra overvol zullen geraken en zorg voor vluchtelingen zal verslechteren.