Hongkong laat coronamaatregelen los, alleen mondkapjes blijven verplicht

Na China schrapt nu ook Hongkong de meeste coronamaatregelen die zo’n drie jaar lang van kracht waren in de stad. De Hongkongse leider John Lee zei woensdag in een persconferentie dat burgers geen vaccinatiebewijs meer hoeven te tonen om publieke ruimtes binnen te gaan, reizigers geen PCR-tests meer nodig hebben, en het maximale aantal van twaalf mensen dat mag samenkomen vervalt. Wel blijft de mondkapjesplicht gelden in het openbaar. De beleidsversoepeling gaat donderdag in.

Volgens Lee bereidt Hongkong zich al zes maanden voor op deze versoepelingen: „Het is het juiste moment voor ons om dit te doen”. Hoewel het aantal coronagevallen op het Chinese vasteland razendsnel toeneemt sinds Beijing de coronamaatregelen losliet, lijkt Lee zich geen zorgen te maken. Hij wijst daarbij op de relatief hoge vaccinatiegraad in Hongkong, en zegt te beschikken over genoeg medicijnen en zorgpersoneel om het virus te bestrijden.

Lee hoopt op 15 januari de grenzen tussen Hongkong en China - waar sinds begin 2020 reisbeperkingen gelden - weer te openen. Hongkong volgde lange tijd het zerocovidbeleid van China. Na protesten liet de Chinese president Xi Jinping zijn strenge regime van lockdowns en testen op 7 december los. Door de lage vaccinatiegraad en weinig eerdere besmettingen grijpt het virus sindsdien snel om zich heen in het land. Volgens voorspellingen kan het loslaten van de coronamaatregelen tot meer dan een miljoen doden leiden.