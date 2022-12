Het duurt nog even voordat Chinese toeristen Giethoorn bezoeken

De toeristische sector in Nederland verwacht op korte termijn nog geen massale terugkeer van Chinese toeristen nu de autoriteiten in China de beperkende maatregelen voor reizen naar het buitenland gaan schrappen.

Voor 2023 houdt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) rekening met 190.000 bezoekers uit China die minstens één nacht in Nederland verblijven. Dat zijn aanzienlijk meer bezoekers dan in 2021 (80.000) maar veel minder dan voor de pandemie. In 2019 kwamen 369.000 Chinese toeristen naar Nederland.

Het duurt ook nog wel even voordat de eerste toeristen uit China de Amsterdamse grachten, de Keukenhof of Giethoorn zullen bezoeken, zegt een woordvoerder van het NBTC. „Zij moeten eerst een paspoort aanvragen en een visum voor het Schengengebied.” Bovendien gaat de voorkeur van Chinese toeristen nu vooral uit naar vakanties dichter bij huis, naar Japan, Zuid-Korea en Thailand. „Net als wij de afgelopen jaren meer in de buurlanden op vakantie gingen.”

Een aantal landen in Azië heeft inreisbeperkingen aangekondigd voor Chinese toeristen. De VS zouden die ook overwegen. In Europa is daarvan, met uitzondering van een testplicht in Italië, geen sprake, zegt een woordvoerder van het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid volgen over het algemeen de adviezen van het ECDC. Overigens stelde het RIVM eerder dit jaar dat inreisbeperkingen weinig nut hebben om de verspreiding van Covid-19-varianten in te dammen.

Grootste bron van inkomsten

De 369.000 Chinese reizigers waren in 2019 zeker niet de grootste groep toeristen in Nederland. In dat jaar bezochten bijna 6,2 miljoen Duitsers en 2,5 miljoen Belgen Nederland. En in tegenstelling tot het aantal Chinese toeristen lagen de Duitse en Belgische cijfers in 2022 bijna op het niveau van voor de pandemie.

Lees ook: Een snel herstel van de Chinese economie kan wereldwijd gevoeld worden

Vóór de pandemie waren toeristen uit China de grootste bron van inkomsten voor het wereldwijde toerisme. Volgens VN-organisatie World Tourism Organisation gaven Chinese toeristen in 2019 internationaal bijna 240 miljard euro uit, een vijfde van de wereldwijde toeristische bestedingen.

Per persoon besteedden Chinese toeristen ook in Nederland fors meer dan andere vakantiegangers, gemiddeld 1.257 euro per verblijf. Duitsers gaven 443 euro uit, Belgen 320 euro per persoon per verblijf (de cijfers zijn uit 2014).

Luchtvaartmaatschappij KLM zegt in een reactie op het schrappen van de Chinese beperkingen dat men blij is „voor onze passagiers dat de quarantaineplicht in China is opgeheven”. Met ingang van 30 januari gaat KLM het aantal vluchten naar China verhogen. Naar Shanghai gaat het aantal van één naar drie per week; naar Hangzhou vliegt KLM binnenkort ook drie maal per week. Vanwege de vliegbeperkingen boven Rusland moet KLM wel om Siberië heen vliegen.

Andere luchtvaartmaatschappijen zijn afwachtender. Het Amerikaanse United Airlines meldde dat het de vraag naar tickets en de marktomstandigheden wil evalueren voordat het meer vluchten naar China inroostert. Ook de Duitse maatschappijen Lufthansa en TUI hebben nog geen besluit genomen.