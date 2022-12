Herhaling: De parlementaire gasenquête - Waarom Groningen niet gehoord werd

Tijdens de kerstvakantie presenteren onze redactiechefs hun favoriete aflevering van afgelopen jaar. Vandaag: Guus Valk, chef van de politieke redactie.

Dit jaar vond de parlementaire enquête plaats over de gaswinning in Groningen. Duizenden Groningers leven al jaren in onzekerheid over de veiligheid van hun huizen vanwege de vele aardbevingen die nog altijd plaatsvinden. Correspondent Mark Middel was overal bij en maakt balans op. Wat is er boven water gekomen en wat heeft Groningen eraan?

Foto Kees van de Veen

