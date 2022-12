Dit jaar 15 procent meer duurzame energie opgewekt

Nederland wekte dit jaar bijna 300 petajoule aan hernieuwbare energie op, 15 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Energieopwek.nl. De duurzame energie bespaarde 22 megaton CO2.

„Het is best wel veel”, zegt Martien Visser, Lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool en ontwikkelaar van Energieopwek.nl. „In het begin is groeien makkelijk, maar rond de 15 procent duurzame energie waar we nu zitten wordt het moeilijker vol te houden.”

Vooral zonne-energie groeide hard: dit jaar leverden zonnepanelen 40 procent meer energie op dan vorig jaar. Dat kwam deels doordat het bijzonder zonnig was. De verschillende vormen van biomassa, zoals bijgemengde brandstoffen in auto’s, zijn door de groei van zon en wind iets minder belangrijk geworden.

Energieprijzen spelen nauwelijks mee

Subsidies zijn volgens Visser een belangrijke reden dat er ook dit jaar zoveel hernieuwbare energie is bijgekomen. De hoge stroom- en gasprijzen spelen juist nauwelijks mee, zegt hij. „Mensen willen misschien wat liever een zonnepaneel op het dak, maar die waren al populair. En windmolens neerzetten is een erg traag proces. De energieprijzen hebben nog voor geen enkele windmolen extra gezorgd.”

Visser is optimistisch over de komende jaren en verwacht dat het doel van 16 procent hernieuwbare energie in 2023 gehaald gaat worden. „Het is niet heel moeilijk te voorspellen, want veel projecten hebben al subsidie gekregen maar moeten nog worden gerealiseerd.”

