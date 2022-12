CBS: minder jongeren doorverwezen naar Halt voor vuurwerkvergrijpen

Het aantal jongeren dat vanwege vuurwerkovertredingen naar bureau Halt werd doorverwezen was in 2021 de helft minder dan een jaar eerder. Vorig jaar ging het om 690 jongeren tegenover 1.400 in 2020, hoewel tijdens beide jaarwisselingen een vuurwerkverbod van kracht was. Ook het totale aantal jongeren dat in 2021 naar Halt doorverwezen werd, nam af. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en bureau Halt, dat jeugdcriminaliteit bestrijdt.

Het aantal doorverwijzingen vanwege vuurwerkgerelateerde vergrijpen is het laagste ooit gemeten. In 2005, het jaar dat de meting begon, werden nog 5.080 jongeren naar Halt doorverwezen voor vuurwerkovertredingen. Sindsdien nam dat aantal gestaag af. De meeste jongeren - ruim 450 - werden in 2021 naar Halt doorverwezen voor het hebben of afsteken van illegaal vuurwerk. Bijna 140 jongeren hadden vuurwerk in het bezit of staken het af buiten de toegestane periode.

Ook het totale aantal Halt-jongeren daalde in 2021. Ruim 10.000 jongeren werden naar Halt doorverwezen. Dit is bijna 25 procent minder dan in 2020, toen betrof het ruim 13.000. De meeste jongeren kwamen bij Halt terecht vanwege een vermogensmisdrijf. Dit gaat voornamelijk om diefstal. De afname van het aantal Halt-jongeren ligt in lijn met de daling van de jeugdcriminaliteit in Nederland.

