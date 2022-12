Europa, best belangrijk. Met die slogan begon in 2004 een publiekscampagne om de Nederlander warm te maken voor de EU. Dat lukte matig, ook door de slogan zelf. Best veel dingen zijn ‘best belangrijk’. Nadat in 2005 de Europese Grondwet werd weggestemd, werd de campagne opgedoekt. Bijna twintig jaar later voelt zulke pr overbodig, want de oorlog in Oekraïne maakt, in al zijn gruwelijkheid, haarscherp duidelijk waarom Europa ‘best belangrijk’ is.

Maakt de EU het waar? Er waren in 2022 genoeg valse noten. In het Europees Parlement barstte onlangs een verbluffende corruptieaffaire los. De institutie die altijd fel is op Polen en Hongarije om de rechtsstaat moet nu diep bij zichzelf te rade hoe het kan dat er met cash invloed kan worden gekocht in het hart van de Europese democratie. De Hongaarse premier Viktor Orbán, meestermanipulator van de rechtsstaat, smulde ervan en verweet het Europarlement hypocrisie.

Ook het Europese asielbeleid stemt somber. Het recente nieuws dat er in landen als Bulgarije en Hongarije illegale detentiecentra bestaan voor asielzoekers, en dat de EU daarbij een oogje dichtknijpt, staat haaks op de waarden die de EU zegt uit te willen dragen.

Toch was dit ook het jaar van grote Europese eensgezindheid. De vrees dat Poetin zijn verdeel-en-heerspolitiek van de afgelopen decennia, vooral op energiegebied, tijdens de oorlog zou kunnen voortzetten, is niet uitgekomen. Net als tijdens de pandemie was er het besef dat deze dreiging gezamenlijk optreden behoeft. En net als tijdens corona was hierin een sleutelrol weggelegd voor de Europese Commissie van Ursula von der Leyen.

EU-landen werden het negen keer eens over vergaande sancties, keerden Russisch gas zoveel mogelijk de rug toe, stelden een olieboycot in en bleven Oekraïne met financiële en militaire middelen steunen. Onlangs nog werd een akkoord bereikt over een overbruggingskrediet van 18 miljard euro, waarmee de EU een cruciale bijdrage levert aan het overeind houden van de reguliere, niet-militaire Oekraïense overheidsuitgaven. Voor het eerst werden dit jaar EU-landen die de rechtsstaat schaden – Polen, Hongarije – ook echt financieel gekort. Pogingen van Orbán om dit ongedaan te maken, met een dreigend veto tegen de steun voor Oekraïne, mislukten grotendeels.

Toegegeven: veel onderhandelingen, zoals die in mei over de olieboycot, blijven steeds tot op het laatst spannend. Niet zelden is er een Amerikaans zetje nodig, of een dramatische gebeurtenis, zoals de explosies in de NordStream-pijplijnen in september, om de EU daadwerkelijk in beweging te krijgen. EU-landen gunnen elkaar doorgaans de tijd om de pijn van maatregelen te incasseren: de olieboycot trad pas in op 5 december. En niet elk land doet altijd mee. Vooral Hongarije loopt uit de pas en houdt de lijnen met Rusland graag open. Maar ook Duitsland, jarenlang de belangrijkste pleitbezorger van Russisch gas, heeft extra tijd nodig om de psychologische en economische klap van de scheiding met Moskou te verwerken.

Maar steeds blijkt de Europese ‘tanker’ toch van koers te kunnen veranderen, ondanks de bestuurlijke logheid en de sterke focus op nationaal eigenbelang die bij een unie van 27 landen moeilijk te vermijden zijn. En ja, dat schept hoop in de door Poetin over de wereld uitgestorte duisternis. Zelfs in de corruptieaffaire binnen het Europarlement is zo’n lichtpuntje te ontwaren: de omkoping werd ontdekt – het beste bewijs dat de Europese rechtsstaat nog niet verloren is. Daar kan Orbán nog een puntje aan zuigen.