115 miljoen euro verlies, maar topman Picnic maakt zich geen zorgen

Online supermarkt Picnic heeft vorig jaar het grootste verlies in zijn bestaan geleden. Onder de streep kwam de Nederlandse boodschappenbezorger in 2021 ruim 114 miljoen euro tekort, blijkt uit het woensdag gedeponeerde jaarverslag. In voorgaande jaren kwam het nettoverlies veelal tussen de 35 en 45 miljoen euro uit. Toch maakt de bedrijfstop zich geen zorgen, zo blijkt uit een telefonische toelichting van mede-oprichter Michiel Muller.

De verliezen zijn immers grotendeels het gevolg van investeringen in groei die de internetsuper afgelopen jaar maakte, legt Muller uit. Zo was de bouw van een vernieuwend, geheel geautomatiseerd distributiecentrum in de buurt van Utrecht „een hele dure”. Daarnaast breidde het bedrijf uit naar tientallen nieuwe steden in Nederland, België en Frankrijk.

Elke nieuwe stad vraagt om een flinke investering, aldus Muller. „De kost gaat heel erg voor de baat uit bij ons. Je richt een hal in, betaalt volle huur, neemt personeel aan, voordat er ook maar een banaan wordt bezorgd.” En dat blijft voorlopig zo, aldus Muller. „Want je kunt wel vijf jaar wachten, maar wij openen liever zelf ergens voordat een ander het doet.”

Wat dat betreft zijn er geen verrassingen voor investeerders, zo zegt Muller. De gemiddelde terugverdientijd per nieuwe hub is volgens Picnic twee jaar – het verlies zit hem vooralsnog in de steden waar het bedrijf nieuw is neergestreken. De verkopen van de onlinesupermarkt namen in 2021 wel toe. De omzet kwam uit op 719 miljoen euro, ruim 250 miljoen euro meer dan in 2020.

Wat wel nieuw is, is dat Picnic tientallen miljoenen opzij moest zetten voor zogeheten stock appreciation rights (SAR’s). Dit is een soort aandelenplan voor werknemers, met name ontwikkelaars, die zo kunnen meeprofiteren van de groei. Het houdt werknemers betrokken, maar zal op een dag ook uitbetaald moeten worden. „Dat moet je dus allemaal opnemen op de balans”, aldus Muller, „en dat wordt meer naarmate er meer mensen meedoen.”

Lees ook:Hoe Picnic Frankrijk en Duitsland wil veroveren met de miljoenen van Bill Gates

Groeien ongeacht verlies

Voor Picnic gaat groeien boven alles. Het bedrijf rijdt sinds september 2015 met kleine elektrische autootjes door Nederlandse straten en breidt voortdurend uit naar andere steden. Inmiddels is Picnic actief in 260 plaatsen in Nederland, 80 in Duitsland en 10 in Frankrijk. Vooral in de laatste twee landen wil het groeien.

De strategie van Picnic is bekend van grote groeibedrijven in Silicon Valley: vol inzetten op maximale groei van het marktaandeel, ongeacht de omvang van de verliezen. Zodra het bedrijf marktleider is, komen de zwarte cijfers vanzelf – zo is het idee. Met deze strategie werd Uber marktleider, kon Amazon na ruim zes jaar eindelijk winst maken en slaagde de Nederlandse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway – het moederbedrijf van Thuisbezorgd – erin om grote delen van de Europese markt te veroveren.

Het is een kostbare strategie, die bestaat bij de gratie van investeerders met diepe zakken en veel geduld. Maar nu de rente stijgt, is dat niet langer vanzelfsprekend. Investeerders vragen op kortere termijn zicht op winst, en nemen niet langer genoegen met beloftes over toekomstige winsten. Het noopte Uber ertoe deze zomer zijn financieringsstrategie te wijzigen. Voortaan gaat het bedrijf zijn eigen groei financieren, wat mogelijk is nu er voor het eerst meer geld binnenkomt dan eruitgaat. Voor het Nederlandse Just Eat Takeaway wordt winst ook belangrijker, beloofde topman Jitse Groen dit voorjaar.

Picnic is nog niet zover, maar dat baart Muller weinig zorgen. Volgens hem zijn de verliezen die de websuper lijdt heel anders van aard dan bij flitsbezorgers als Getir en Flink. „Zulke bedrijven geven de helft van hun budget uit aan kortingen, om klanten te laten terugkeren. Bij ons gaat het zitten in het openen van nieuwe magazijnen en de werving van nieuw personeel. Dat is een heel ander soort verlies.”