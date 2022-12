Zestien jaar cel voor man die plan bedacht om gouverneur Michigan te ontvoeren

Adam Fox is dinsdag veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf vanwege zijn aansturende rol in het plan om de Amerikaanse gouverneur Gretchen Whitmer te ontvoeren. Dat meldt persbureau AP. De 39-jarige Fox werd ook veroordeeld voor zijn plan om met een bom een brug op te blazen tijdens de vluchtpoging.

De anti-overheidsgezinde militie, waar Fox de leider van was, noemde zich de ‘Wolverine Watchmen’. Uit het bewijs bleek dat de mannen in 2020 met wapens hadden getraind en verkenningsritten naar Whitmers vakantiehuis maakten om haar met nachtkijkers „in de gaten te houden”. Uiteindelijk werd bedacht om Whitmer te kidnappen of te doden, maar de FBI, die undercover onderdeel uitmaakte van de groep, arresteerde de mannen voordat ze hun plan ten uitvoer konden brengen.

De groep stelde zich ten doel de coronabeperkingen tegen te gaan, maar volgens de aanklagers hoopte Fox, evenals de rest van de militie, ook een „tweede Amerikaanse revolutie” te ontketenen. „Dit ging niet over mondkapjes of over vaccins. Ze hadden het al voor de pandemie over het omverwerpen van de regering. Ze hadden genoeg wapens voor een kleine oorlog.”