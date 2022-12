Zelensky laat op Netflix zien dat hij zijn gevoel voor humor nog niet heeft verloren

De sirene gaat al snel tijdens het interview van David Letterman met Volodymyr Zelensky. „Wat moeten we doen?”, vraagt de Amerikaanse talkshowlegende aan de Oekraïense oorlogspresident. „Niks”, luidt het nuchtere antwoord. Zelensky en het aanwezige publiek zijn wel iets gewend. Sirenes horen sinds het begin van de oorlog met Rusland bij het dagelijks leven. Het in oktober opgenomen gesprek, gemaakt voor Netflix, vindt daarnaast plaats op een relatief veilige plek in Kiev: onder de grond, in een metrostation waar de treinen gewoon doorrijden tijdens de opnames. Toch heeft Letterman in de decennia dat hij televisie maakt nooit zoiets meegemaakt.

Hij presenteerde 33 jaar lang een komische late night-talkshow waarvan de invloed nog altijd merkbaar is, ook in een Nederlands programma als De Avondshow met Arjen Lubach. Sinds 2018 maakt Letterman voor Netflix My Next Guest Needs No Introduction, een interviewprogramma waarin hij lange gesprekken voert met mensen die hem fascineren. Hij sprak eerder onder meer met voormalig president Barack Obama, popster Billie Eilish en kinderrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai. Meestal zijn het interviews vol wederzijdse waardering en weinig vuurwerk, al was het gesprek met rapper Kanye West (voordat hij definitief van zijn voetstuk viel vanwege antisemitische uitspraken) vrij ongemakkelijk.

Voormalig komiek en acteur Zelensky weet dat een oorlog voor een deel via de media wordt gewonnen en daarom was hij dit jaar op veel plekken te zien en te horen. De noodzaak om een goede band met de Verenigde Staten te onderhouden, komt ook in deze special naar voren. Steun van de Amerikanen is van groot belang voor Oekraïne en ook een interview op een grote streamingdienst als Netflix kan daarbij helpen.

Aandacht voor humor

Wat het interview met Letterman voor de kijker toevoegt, wordt snel duidelijk: de aandacht voor humor. Beide mannen weten door hun verleden als komiek wat de kracht van een goede grap is, ook in moeilijke tijden. Op de vraag of de president gebruik maakt van zijn „komische gaven” als hij met zijn volk praat, reageert hij met een lach. Een goed teken: „Want er is tegenwoordig minder ruime in ons leven voor een glimlach. Maar zonder lach kun je niet leven.”

Het wordt weleens vergeten dat Letterman een uitstekende interviewer is, als hij zin heeft om die rol te vervullen. In zijn dagelijkse Late Show with David Letterman schoot hij zeker in de latere jaren vaak in de automatische piloot, vooral als er een beroemdheid aanschoof waar hij geen enkele interesse in had. Tijdens zijn beste gesprekken wist hij echter altijd knap te wisselen tussen luchtigheid en ernst. Tijdens deze special is dat niet anders. „Toch fijn om te horen dat u nog doucht”, zegt hij nadat het over routines in oorlogstijd gaat. Op een gegeven moment vertelt de president zelfs een mop. Spannend wordt het gesprek nergens, maar toch is het vanwege dit soort momenten de moeite waard.

Net als in andere afleveringen van My Next Guest Needs No Introduction wordt het interview soms onderbroken door reportage-elementen. In een comedyclub vertelt een Oekraïense komiek dat zijn nieuwe materiaal nu voor negentig procent over leven in tijden van oorlog gaat. De grappen mogen duister zijn. Ook hier is de boodschap: humor helpt, juist als het leven meer lijkt op een tragedie dan een komedie.

Interviewspecial My Next Guest with David Letterman and Volodymyr Zelenskyy. Regie: Michael Steed. Netflix, 44 minuten. ●●●●●