Zeker 27 doden na ‘epische’ sneeuwval in westelijk New York

De hevige winterstorm die het westen van de Amerikaanse staat New York tijdens het kerstweekeinde heeft lamgelegd, heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Dat hebben de autoriteiten in de regio maandag verklaard, meldt Reuters.

Reddingswerkers proberen het gebied rond de stad Buffalo uit te graven na de hevigste sneeuwval in tientallen jaren. Gouverneur Kathy Hochul van New York sprak van een „epische” weerramp die „eens in het leven” voorkomt. Ze vergeleek de regio Buffalo, de op één na grootste stad van de staat, met „een oorlogsgebied”. President Joe Biden heeft federale hulp toegezegd.

Ook in de rest van de Verenigde Staten zijn enkele tientallen mensen omgekomen als gevolg van het winterweer dat grote delen van het land en buurland Canada het afgelopen weekeinde teisterde. Volgens de zender NBC zijn in het hele land zeker 60 mensen overleden.

Bekijk ook de fotoserie: Winterweer in de Verenigde Staten

De winterstorm heeft vliegverkeer voor de feestdagen in Noord-Amerika ernstig verstoord. Duizenden vluchten zijn geannuleerd.

Gestrande voertuigen

In Buffalo, de zwaarst getroffen stad, viel ongeveer 125 centimeter sneeuw. Wegen zijn bezaaid met gestrande auto’s, bussen, ambulances, takelwagens en zelfs sneeuwschuivers die zijn begraven in sneeuwbanken. Dat bemoeilijkt pogingen om wegen schoon te vegen en gestrande inwoners te bereiken. Duizenden mensen zitten zonder warmte of licht wegens stroomuitval. Voor dinsdag wordt nog eens 30 centimeter sneeuw voorspeld in het gebied.

Onder de dodelijke slachtoffers waren mensen die bij het ruimen van sneeuw rond hun huis of auto een hartstilstand kregen, verklaarde Mark Poloncarz, hoofd van het district Erie in het westen van New York aan de grens met Canada, waar Buffalo ligt. Het district gaf een waarschuwing uit dat „het ruimen van zware, natte sneeuw kan leiden tot rugklachten en hartaanvallen”.